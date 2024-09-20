Украинские звезды, которые попали в громкие скандалы — актеры, которые шокировали публику

Украинская актриса Ксения Мишина за кулисами шоу "Прокидайся". Фото: Instagram Ксении Мишиной

Известные люди очень часто попадают в громкие скандалы, ведь за ними следят буквально на каждом шагу. Например, среди украинских звезд также есть те, которые недавно показали себя не с лучшей стороны на публику, чем не на шутку затронули внимание людей.

Новини.LIVE рассказывает об этих людях.

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Тарас Цымбалюк

Не так давно украинский актер и герой фильма "Крепостная" попал в громкий скандал из-за вечеринки, на которой он был вместе с любимой и блогером Анной Алхим. Тогда на праздничном мероприятии играли композиции российских артистов, например, песня Сергея Мазаева, который поддержал Путина на выборах президента в РФ.

Подробности скандала с Тарасом Цымбалюком. Фото: скриншот с Telegram

Сам актер недолго молчал и публично извинился перед украинцами, признав свою ошибку.

Обращение Тараса Цымбалюка к украинцам после скандала. Фото: скриншот из Instagram

Ольга Сумская

Известно, что дочь актрисы Ольги Сумской живет и работает в России даже после начала полномасштабного вторжения. Недавно актриса попала в скандал из-за ссоры с племянником, который осудил ее дочь, считая это решение недопустимым.

Реакция Ольги Сумской на слова племянника. Фото: скриншот со Stories в Instagram

Несмотря на то, что в сети "взорвалось" немало хейта в сторону актрисы, она продолжает защищать свою дочь, поддерживая ее решение. Позже Ольга даже заявила, что она хотела бы снова общаться со своими родными в РФ.

Ксения Мишина

Украинская актриса недавно оказалась в самом эпицентре хейта после того, как дала интервью на русском языке. Это сильно разозлило украинцев, ведь в условиях полномасштабного вторжения со стороны России публичные лица должны забыть о языке страны-агрессора.

Несмотря на то, что в сети на актрису "высыпалось" немало критики, сама она не дала никаких комментариев на эту тему, что еще больше разозлило публику.

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