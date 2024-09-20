Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow "Запачкали" свою репутацию — 3 украинские звезды, которые оказались в эпицентре скандала arrow

"Запачкали" свою репутацию — 3 украинские звезды, которые оказались в эпицентре скандала

20 сентября 2024 20:00
Никита Шевченко - Редактор
Украинские звезды, которые попали в громкие скандалы — актеры, которые шокировали публику
Украинская актриса Ксения Мишина за кулисами шоу "Прокидайся". Фото: Instagram Ксении Мишиной
Никита Шевченко - Редактор

Известные люди очень часто попадают в громкие скандалы, ведь за ними следят буквально на каждом шагу. Например, среди украинских звезд также есть те, которые недавно показали себя не с лучшей стороны на публику, чем не на шутку затронули внимание людей.

Новини.LIVE рассказывает об этих людях.

Читайте также:

Украинские звезды, попавшие в громкий скандал

Тарас Цымбалюк

Не так давно украинский актер и герой фильма "Крепостная" попал в громкий скандал из-за вечеринки, на которой он был вместе с любимой и блогером Анной Алхим. Тогда на праздничном мероприятии играли композиции российских артистов, например, песня Сергея Мазаева, который поддержал Путина на выборах президента в РФ.

Публикация по каналу "Львович I Новости"
Подробности скандала с Тарасом Цымбалюком. Фото: скриншот с Telegram

Сам актер недолго молчал и публично извинился перед украинцами, признав свою ошибку.

Публикация со страницы Тараса Цымбалюка
Обращение Тараса Цымбалюка к украинцам после скандала. Фото: скриншот из Instagram

Ольга Сумская

Известно, что дочь актрисы Ольги Сумской живет и работает в России даже после начала полномасштабного вторжения. Недавно актриса попала в скандал из-за ссоры с племянником, который осудил ее дочь, считая это решение недопустимым.

Stories Ольги Сумской
Реакция Ольги Сумской на слова племянника. Фото: скриншот со Stories в Instagram

Несмотря на то, что в сети "взорвалось" немало хейта в сторону актрисы, она продолжает защищать свою дочь, поддерживая ее решение. Позже Ольга даже заявила, что она хотела бы снова общаться со своими родными в РФ.

Ксения Мишина

Украинская актриса недавно оказалась в самом эпицентре хейта после того, как дала интервью на русском языке. Это сильно разозлило украинцев, ведь в условиях полномасштабного вторжения со стороны России публичные лица должны забыть о языке страны-агрессора.

Несмотря на то, что в сети на актрису "высыпалось" немало критики, сама она не дала никаких комментариев на эту тему, что еще больше разозлило публику.

Напомним, мы писали о том, какие украинские актеры пользуются популярностью у женщин.

Ранее мы говорили о том, какие голливудские звезды стали родителями после 50 лет.

Также мы сообщали о том, какие украинские актеры присоединились к дубляжу фильма "Трансформеры: Начало".

Ксения Мишина Ольга Сумская Тарас Цымбалюк актеры

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

20:04 Одесские моряки впервые получили дипломы онлайн

20:00 Штрафы на уклонистов — кто в ТЦК имеет право их накладывать

19:58 В Украине подорожает интернет — нардеп объяснила причину

19:58 Из жизни ушел участник "Лиги смеха"

Text

19:52 Представитель Киевсовета прокомментировал инцидент, когда автомобиль провалился под асфальт

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле - 80x80

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле

19:43 Падение автобусов и эпопея с реконструкцией — что известно о мосте Патона в Киеве

19:34 Синоптики удивили новым прогнозом погоды в Харькове на завтра

19:23 Дунай беспокоит — юг Одесчины готовится к наводнениям

19:10 Всемирный день уборки в Киеве — кто принял участие в инициативе

19:09 Мобилизация студентов с 1 октября — как оформить отсрочку

20:04 Одесские моряки впервые получили дипломы онлайн

20:00 Штрафы на уклонистов — кто в ТЦК имеет право их накладывать

19:58 В Украине подорожает интернет — нардеп объяснила причину

19:58 Из жизни ушел участник "Лиги смеха"

19:43 Падение автобусов и эпопея с реконструкцией — что известно о мосте Патона в Киеве

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле - 80x80

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле

19:34 Синоптики удивили новым прогнозом погоды в Харькове на завтра

19:23 Дунай беспокоит — юг Одесчины готовится к наводнениям

19:10 Всемирный день уборки в Киеве — кто принял участие в инициативе

19:09 Мобилизация студентов с 1 октября — как оформить отсрочку

18:46 NAVI играют в Counter-Strike 2 с российской командой Team Spirit — где смотреть

18:43 Одесситы о мире и победе — какими их видят

06:37 Цены на продукты в Украине — на сколько подорожали мясо, сало и колбаса в сентябре

Новость с видео

06:07 Сокращают выплаты и требуют работать — изменения для украинских беженцев в ЕС

19 сентября 2024

19:33 Одесский онкодиспансер сегодня — ТОП-3 заболеваний и что изменилось за год

18 сентября 2024
Эксклюзив

18:43 Компенсация за затопленное авто в Одессе — миф или реальность

06:40 В Украине продолжают расти цены на золото — сколько стоит 1 г драгоценных металлов в сентябре

06:36 Дорогой металлолом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские танки

Эксклюзив

05:31 Маленькая кремниевая долина: чем и как живет красный республиканский штат Техас

17 сентября 2024

18:37 Состояние энергетики и прогноз на зиму в Николаеве — эксклюзив

17:07 Насколько готовы одесситы к предстоящему отопительному сезону — чего опасаются

Text

19:52 Представитель Киевсовета прокомментировал инцидент, когда автомобиль провалился под асфальт

Text

18:58 В КГГА разъяснили, когда улучшится ситуация со смогом в Киеве

Text

17:58 Удар по складу РФ в Тверской области и визит фон дер Ляйен в Киев — эфир Вечір.LIVE

Text

16:37 Братчук отреагировал на информацию о том, что Россия знала об операции на Курщине заранее

Text

13:15 Семейный врач дал советы, как уменьшить влияние загрязненного воздуха на здоровье

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле - 80x80

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле

Text

13:00 Визит фон дер Ляен в Киев и снятие ограничений на удары по России — эфир День.LIVE

Text

11:56 Деньги от ЕС на поддержку энергетики Украины — нардеп объяснил принцип распределения

Text

11:26 Спикер ГСЧС объяснила причину задымленности в Киеве и когда это прекратится

Text

09:20 Эксперт перечислил откуда боеспособные подразделения Россия перебросила на Курск

Text

08:00 Бомбардирование Сум КАБами и выход Юрия Камельчука из партии "Слуга народа" — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:24 Кулеба после отставки эмоционально обратился к украинцам — что сказал

19 сентября 2024

10:38 В Раде назвали сумму, которую будут платить мужчины для бронирования от мобилизации

12 сентября 2024

06:01 Ощадбанк оставил пенсионера без денег — почему блокируют 100% суммы

13 сентября 2024

06:10 Украинцы получат доплаты к пенсиям в 889 грн — кто имеет право

9 сентября 2024

00:30 Друзья Джей Ло и Аффлека рассказали, чья идея была приобрести многомиллионный дом

12 сентября 2024

14:31 Повышение пенсий на 1500 грн — что известно о будущей индексации

10 сентября 2024

03:20 Торт за 15 минут, всего из 5 ингредиентов — без выпечки, быстро, бюджетно и очень вкусно

9 сентября 2024

09:41 Военные могут остаться без зарплат — в Раде сделали важное заявление

10 сентября 2024

08:00 Украинцам доступна финансовая помощь от NRC — как подать заявку

14 сентября 2024

16:20 Откупиться будет невозможно — в Украине анонсировали новые правила бронирования от мобилизации