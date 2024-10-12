Катерина Кузнєцова. Фото: instagram.com/katykino

Акторка Катерина Кузнєцова поділилася, що трапилося з її нерухомістю в Росії. До початку повномасштабної війни зірка серіалу "Кухня" разом із чоловіком, російським бізнесменом Максимом Апліним, мешкала в Москві.

Подробиці Катерина розповіла в інтерв'ю Oboz.ua.

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До початку великої війни акторка намагалася побудувати свою кар'єру в російському кіно, однак після 24 лютого прийняла рішення більше не повертатися до країни-агресорки.

Напередодні початку російського вторгнення Катерина разом із чоловіком вирушила на відпочинок на Тенерифе, тож більшість її речей так і залишилася у московській квартирі.

"Я їхала просто у відпустку. Взяла із собою валізу з трьома сукнями та двома купальниками. З моїми котами (а в мене їх два) залишилася подруга. Коли зрозуміла, що не повернуся, почала просити друзів — своїх та чоловіка, які виїжджали з країни, привозити мої речі. І потроху я їх зібрала. Паралельно продавала техніку з квартири. Звичайно, зовсім не за ту ціну, якої вартували. Велосипед, самокат, чайники, тостери — все розібрали. Продаж квартири теж у процесі", — розповіла Кузнєцова.

Катерина Кузнєцова з чоловіком. Фото: instagram.com/katykino

Найважче Катерині було розлучатися зі своїми домашніми улюбленцями, які залишилися в РФ. Однак чоловік акторки все ж таки здійснив її мрію про їх повернення до господарки.

Катерина Кузнєцова. Фото: instagram.com/katykino

Під час переїзду Кузнєцову підтримала її подруга, акторка Любава Грешнова з чоловіком.

"У травні чоловік мене запитує: "А що б ти хотіла на свій день народження?". Я розплакалася: "Хочу забрати котів, машину і свою постіль". Він каже: "Добре, поїду". І він це зробив, уявляєте? Я прилетіла їх зустрічати в Варшаву. Дуже вдячна, до речі, Любаві Грешновій та її чоловіку Міші Пшеничному, які дали нам притулок на кілька днів у Польщі, де вони зараз осіли. А потім ми з чоловіком завантажили своїх котів у машину та подолали 4700 кілометрів автомобілем і дев'ять годин поромом. Стільки триває дорога від Польщі до Тенерифе", — пригадала Катерина.

Катерина Кузнєцова з Любавою Грешновою та Михайлом Пшеничним. Фото: instagram.com/katykino

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