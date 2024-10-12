Екатерина Кузнецова. Фото: instagram.com/katykino

Актриса Екатерина Кузнецова поделилась, что случилось с ее недвижимостью в России. До начала полномасштабной войны звезда сериала "Кухня" вместе с мужем, российским бизнесменом Максимом Аплиным, проживала в Москве.

Подробности Екатерина рассказала в интервью Oboz.ua.

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До начала большой войны актриса пыталась построить свою карьеру в российском кино, однако после 24 февраля приняла решение больше не возвращаться в страну-агрессорку.

Накануне начала российского вторжения Екатерина вместе с мужем отправилась на отдых на Тенерифе, так что большинство ее вещей так и осталось в московской квартире.

"Я ехала просто в отпуск. Взяла с собой чемодан с тремя платьями и двумя купальниками. С моими котами (а у меня их — два) осталась подруга. Когда поняла, что не вернусь, начала просить друзей — своих и мужа, которые выезжали из страны, привозить мои вещи. И понемногу я их собрала. Параллельно продавала технику из квартиры, конечно, совсем не за ту цену, которой стоили. Велосипед, самокат, чайники, тостеры — все разобрали. Продажа квартиры тоже в процессе", — рассказала Кузнецова.

Екатерина Кузнецова с мужем. Фото: instagram.com/katykino

Тяжелее всего Екатерине было расставаться со своими домашними любимцами, оставшимися в РФ. Однако муж актрисы все же осуществил ее мечту об их возвращении к хозяйке.

Екатерина Кузнецова. Фото: instagram.com/katykino

Во время переезда поддержала Кузнецову ее подруга, актриса Любава Грешнова с мужем.

"В мае муж меня спрашивает: "А что бы ты хотела на свой день рождения?". Я расплакалась: "Хочу забрать котов, машину и свою постель". Он говорит: "Хорошо, поеду". И он это сделал, представляете? Я прилетела их встречать в Варшаву. Очень благодарна, кстати, Любаве Грешновой и ее мужу Мише Пшеничному, которые дали нам приют на несколько дней в Польше, где они сейчас осели. А потом мы с мужем погрузили своих котов в машину и преодолели 4700 километров на автомобиле и девять часов на пароме. Столько занимает дорога от Польши до Тенерифе", — вспомнила Екатерина.

Екатерина Кузнецова с Любавой Грешновой и Михаилом Пшеничным. Фото: instagram.com/katykino

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