Роман Мацюта признался, почему ушел со службы в ВСУ - подробности

Актер Роман Мацюта. Фото: instagram.com/roman.matsyuta

Актер Роман Мацюта объяснил, почему оставил службу в рядах ВСУ. В начале полномасштабной войны звезда сериала "Участковый с ДВРЗ" добровольно встал на защиту страны.

Подробностями Мацюта поделился в интервью изданию "Фокус".

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С началом полномасштабной войны актер взял в руки оружие и присоединился к рядам 9 батальона ДФТГ. Однако впоследствии батальон расформировали, поэтому Мацюта обратился за советом, как поступить дальше, к военным.

"Когда расформировали батальон и нам сказали самим искать себе судьбу, я спрашивал у опытных военных, что делать дальше. И мне сказали, что ты не спеши, на тебя еще войны хватит. Ты делай то, чему ты можешь сейчас научить, а не тебя надо будет учить. Можешь гнать транспорт, гони транспорт. Можешь петь песни, езжай на передовую, поддерживай бойцов. Делай то, что ты уже сейчас умеешь делать лучше всех. И тогда каждый будет на своем месте. Поэтому я так и поступил. А что будет дальше? Ну, посмотрим. Все может измениться в любой момент", — рассказал актер.

Роман Мацюта рассказал о службе в ВСУ. Фото: instagram.com/roman.matsyuta

Позже Роману было предложено продолжить военное дело в тылу, но он отказался в пользу волонтерской деятельности.

Впрочем, по словам актера, сейчас армия требует не только физической подготовки, но и людей, которые будут помогать по линии фронта.

"В армии есть много специальностей, которые не предусматривают пребывания именно на передовой. Можно там работать по психологической поддержке, что раньше выполняли замполиты. Мне предлагали, я сказал, что на эту должность я не пойду. А физически, может, немного уже с травмами своими староват для настоящей работы, скажем так. Но многие из ребят на порыве пошли, и кто из них действительно приспособился к сверхсложным условиям войны, кто действительно смог стать настоящим воином, я считаю, что это единицы", — сказал актер.

Роман Мацюта во время службы. Фото: instagram.com/roman.matsyuta

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