Оксана Білозір розповіла про свою дієту

Українська співачка Оксана Білозір. Фото: instagram.com/oksana_bilozir/

Громадська діячка та співачка Оксана Білозір помітно схудла за останні пів року. Зірка зізналася, як їй вдалося скинути 15 кілограмів за цей проміжок часу.

Про це вона розповіла в інтерв'ю OBOZ.UA.

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Зірка зізналася, що за пів року тому скоригувала свій раціон. Білозір зменшила порції та вживає лише корисну та здорову їжу.

"Я взагалі дуже мало їм. Зараз — лише те, що корисне для мого організму. А якщо цього немає, не їм зовсім. Вода теж дуже смачна. Так за пів року схудла на 15 кілограмів", — поділилася співачка.

Артистка додала, що намагається щодня виходити на прогулянки і проходить на день 10 тисяч кроків. Зірка дуже любить природу.

"Люблю, коли навколо мене гармонія, тиша, спокій, краса природи. Для мене немає поганої пори року — однаково люблю і осінь, і зиму. Можу підійти, обійняти дерево — і довго так простояти. Або просто посидіти, спершись на нього. Обожнюю лежати на траві. У такий спосіб, розчиняючись у природі, відпочиваю", — розповіла виконавиця.

Українська співачка Оксана Білозір восени 2023 року. Фото: instagram.com/oksana_bilozir/

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