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Оксана Білозір помітно схудла — співачка розкрила свої секрети

14 жовтня 2024 18:14
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Оксана Білозір розповіла про свою дієту
Українська співачка Оксана Білозір. Фото: instagram.com/oksana_bilozir/
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Громадська діячка та співачка Оксана Білозір помітно схудла за останні пів року. Зірка зізналася, як їй вдалося скинути 15 кілограмів за цей проміжок часу.

Про це вона розповіла в інтерв'ю OBOZ.UA.

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Зірка зізналася, що за пів року тому скоригувала свій раціон. Білозір зменшила порції та вживає лише корисну та здорову їжу.

 "Я взагалі дуже мало їм. Зараз — лише те, що корисне для мого організму. А якщо цього немає, не їм зовсім. Вода теж дуже смачна. Так за пів року схудла на 15 кілограмів", — поділилася співачка.

Артистка додала, що намагається щодня виходити  на прогулянки і проходить на день 10 тисяч кроків. Зірка дуже любить природу.

"Люблю, коли навколо мене гармонія, тиша, спокій, краса природи. Для мене немає поганої пори року — однаково люблю і осінь, і зиму. Можу підійти, обійняти дерево — і довго так простояти. Або просто посидіти, спершись на нього. Обожнюю лежати на траві. У такий спосіб, розчиняючись у природі, відпочиваю", — розповіла виконавиця.

Оксана Білозір помітно схудла — співачка розкрила свої секрети - фото 1
Українська співачка Оксана Білозір восени 2023 року. Фото: instagram.com/oksana_bilozir/

Нагадаємо, раніше триразова лауреатка "Ґреммі" розповіла, як схудла на 27 кілограмів. А також співачка Наталія Могилевська поділилася рецептом печива, яке не дасть зірватися під час дієти.

дієта природа Оксана Білозір українські зірки схуднення

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