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Оксана Билозир заметно похудела — певица раскрыла свои секреты

14 октября 2024 18:14
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Оксана Билозир рассказала о своей диете
Украинская певица Оксана Билозир. Фото: instagram.com/oksana_bilozir/
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Общественный деятель и певица Оксана Билозир заметно похудела за последние полгода. Звезда призналась, как ей удалось сбросить 15 килограммов за этот промежуток времени.

Об этом она рассказала в интервью OBOZ.UA.

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Оксана Билозир о своей диете

Звезда призналась, что за полгода назад скорректировала свой рацион. Билозир уменьшила порции и употребляет только полезную и здоровую пищу.

"Я вообще очень мало ем. Сейчас — только то, что полезно для моего организма. А если этого нет, не ем совсем. Вода тоже очень вкусная. Так за полгода похудела на 15 килограммов", — поделилась певица.

Артистка добавила, что пытается каждый день выходить на прогулки и проходит в день 10 тысяч шагов. Звезда очень любит природу.

"Люблю, когда вокруг меня гармония, тишина, покой, красота природы. Для меня нет плохого времени года — все равно люблю и осень, и зиму. Могу подойти, обнять дерево — и долго так простоять. Или просто посидеть, опершись на него. Обожаю лежать на траве. Таким образом, растворяясь в природе, отдыхаю", — рассказала исполнительница.

Оксана Билозир заметно похудела - певица раскрыла свои секреты - фото 1
Украинская певица Оксана Билозир осенью 2023 года. Фото: instagram.com/oksana_bilozir/

Напомним, ранее трехкратная лауреатка "Грэмми" рассказала, как похудела на 27 килограммов. Также певица Наталья Могилевская поделилась рецептом печенья, которое не даст сорваться во время диеты.

диета природа Оксана Билозир украинские звезды похудение

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