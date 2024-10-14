Оксана Билозир рассказала о своей диете

Украинская певица Оксана Билозир. Фото: instagram.com/oksana_bilozir/

Общественный деятель и певица Оксана Билозир заметно похудела за последние полгода. Звезда призналась, как ей удалось сбросить 15 килограммов за этот промежуток времени.

Об этом она рассказала в интервью OBOZ.UA.

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Звезда призналась, что за полгода назад скорректировала свой рацион. Билозир уменьшила порции и употребляет только полезную и здоровую пищу.

"Я вообще очень мало ем. Сейчас — только то, что полезно для моего организма. А если этого нет, не ем совсем. Вода тоже очень вкусная. Так за полгода похудела на 15 килограммов", — поделилась певица.

Артистка добавила, что пытается каждый день выходить на прогулки и проходит в день 10 тысяч шагов. Звезда очень любит природу.

"Люблю, когда вокруг меня гармония, тишина, покой, красота природы. Для меня нет плохого времени года — все равно люблю и осень, и зиму. Могу подойти, обнять дерево — и долго так простоять. Или просто посидеть, опершись на него. Обожаю лежать на траве. Таким образом, растворяясь в природе, отдыхаю", — рассказала исполнительница.

Украинская певица Оксана Билозир осенью 2023 года. Фото: instagram.com/oksana_bilozir/

Напомним, ранее трехкратная лауреатка "Грэмми" рассказала, как похудела на 27 килограммов. Также певица Наталья Могилевская поделилась рецептом печенья, которое не даст сорваться во время диеты.