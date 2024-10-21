Оксана Билозир высказалась о необходимости бронировать артистов - подробности

Оксана Билозир. Фото: instagram.com/oksana_bilozir

Певица Оксана Билозир выловила свое мнение по поводу мобилизации артистов-мужчин. Звезда считает, что представители творческой сферы должны получить бронирование от государства.

Об этом певица заявила в интервью "РБК-Украина".

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По мнению певицы, нужно поднять вопрос о бронировании артистов-мужчин во время войны. Как считает Билозир, творческие люди должны заниматься другим делом.

"Я вообще честно скажу, хочу поднять ассоциацию творческих работников. Я не знаю, есть такие или нет, когда-то такое было. Ее необходимо создать и ставить на бронь артистов. По другому не может быть, кто-то должен творить, обеспечивать жизнь. Как талантливый пианист или талантливый скрипач должен идти воевать? А кто будет детей потом воспитывать? Кто их будет учить в школе музыке? Кто будет для нас психологическую разгрузку делать?" — высказалась исполнительница.

Певица Оксана Билозир. Фото: instagram.com/oksana_bilozir

Также певица добавила, что государство должно защитить артистов, которые работают над созданием и популяризацией украинского контента.

"Конечно, надо бронировать творцов, которые действительно творят культуру, особенно украинский национальный контент. Их надо защитить. Потому что ради чего мы воюем? Чтобы выхолостить Украину? Поэтому сейчас хочу этот процесс инициировать, создать по каждому региону перечень тех артистов, художников, которые должны работать на нашу победу. Это идеология, это наше будущее. Это наше мировоззрение", — поделилась мнением артистка.

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