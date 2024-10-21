Владислав Никитюк признался, почему не хочет вступать в ряды ВСУ Садовыйподробности

Владислав Никитюк. Фото: скриншот

Актер Владислав Никитюк часто получает вопросы от своих поклонников, почему он до сих пор не пошел на службу в ряды ВСУ. Звезда сериала "Две сестры" признался, что пока не готов быть добровольцем.

Об этом актер рассказал в интервью Алине Доротюк.

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Как признался актер, сейчас у него много вопросов о том, готов ли он брать в руки оружие. Однако не исключает тот факт, что скоро может присоединиться к рядам ВСУ.

"У меня нет желания быть добровольцем. Если в начале войны у меня были десятки вопросов, то сейчас у меня их сотни. Я не готов идти добровольцем, потому что я сейчас не могу понять, к чему это приведет в моей жизни. То есть, если, например, я понимал в начале, что это очень объединенная история и, если мы все действительно соберемся, то с помощью партнеров мы сейчас это быстро все завершим. Тогда у меня было это желание, и тогда я ездил на восток завозить гуманитарную помощь не только для того, чтобы ее завести, я хотел посмотреть как это, чтобы на будущее понимать, во что я сейчас буду входить. Потом со временем немного вера шатается", — высказался актер.

Актер Влад Никитюк. Фото: instagram.com/niki_vlad

Еще одна из причин, почему Владиславу сейчас не хотелось идти воевать, это его карьера. Ведь за последнее время у него появилось много новых проектов, которые помогают ему снабжать семью.

"Сейчас такой период, когда у меня работа появляется и мне будет очень жаль. Будет очень жаль, когда этот момент появился и можно как-то прокормить свою семью, и чтобы он просто сейчас не исчез, грубо говоря", — сказал Никитюк.

Несмотря на свое нежелание быть на фронте, актер все же стал на военный учет и даже прошел обучение на оператора дрона в Третьей штурмовой бригаде.

"Я готовлюсь к этому постепенно. Я понимаю, что это вопрос времени. Я закончил курсы дронщиков в Третьей штурмовой. Послушал эти истории, и имею понимание, что я должен быть готов к чему-либо, а для этого я должен готовиться и поэтому потихоньку что-то делается, а дальше вопрос времени", — рассказал актер.

Напомним, певица Оксана Билозир высказалась о необходимости бронировать артистов от мобилизации.

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