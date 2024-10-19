Віктор Бронюк розповів деталі своєї колишньої служби в теробороні

Фронтмен гурту "ТІК" Віктор Бронюк. Фото: Yuriy Veres

На початку повномасштабної війни фронтмен гурту "ТІК" Віктор Бронюк пішов захищати країну від окупантів. Тоді в мережі розповсюджували інформацію, що, мовляв, артист тільки на папері є в бригаді.

Цю ситуацію Бронюк прокоментував в інтерв'ю з ведучим hromadske Альбертом Цукренком.

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На початку повномасштабної війни Бронюк був на малій батьківщині, у Вінниці. Тоді він призвався в 171 батальйон, а згодом його перевели в угруповання "Дністер", у логістику. Це підрозділ, який забезпечував комунікацію двох бригад і всіх підрозділів на території Вінницької та Черкаської областей.

"Деякі "борці за правду" мене шукали, якісь медведчуківські телеканали кричали — ми знайдемо, бо хтось казав, що бачив у списках батальйону Бронюка, а його там не було фізично. Я кажу — звісно не було, тому що мене перевели через місяць служби, забрали в угруповання", — зазначив Бронюк.

За словами музиканта, який зараз звільнився з ЗСУ та займає посаду директора Вінницької обласної філармонії імені Миколи Леонтовича, такі спекуляції були через нерозуміння ситуації.

"Коли ти призиваєшся у батальйон і є наказ про відкомандирування в інший підрозділ, то, умовно, нарахування зарплатні відбувається у тому батальйоні, де ти приписаний. Коли я вже звільнявся, з угруповання, де проходив службу, мене відкомандировували назад, і я їздив у пункт постійної дислокації батальйону, щоб мене звільняли саме з нього. Ось такий процес", — пояснив Бронюк.

Втім запевнив артист, комусь щось пояснити — нереально. Особливо людям, які до цього ніколи не мали жодного стосунку до подібного.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Віктор Бронюк приголомшив схудненням на 30 кг та розповів, як йому це вдалося. Також ми писали, що актор Роман Мацюта пояснив, чому залишив службу в лавах ЗСУ.