Віктор Бронюк розкрив секрет, як схуднути на 30 кілограмів - фото

Віктор Бронюк. Фото: instagram.com/viktorbronyuk_official

Лідер гурту "ТіК" Віктор Бронюк здивував шанувальників своїм схудненням на 30 кілограмів. Співак розкрив секрет, як йому вдалося позбавитися зайвої ваги.

Про це співак розповів в подкасті "СучЦукрМуз".

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Бронюк зізнався, що під час активних гастролей свого часу важив 120 кілограмів. Зайва вага не лише заважала артисту вільно рухатися, а й сильно впливала на його здоров'я.

Тож, аби не допустити серйозних наслідків, Бронюк взявся за своє тіло та почав худнути.

"Я колись важив близько 120 кілограмів. Після першого туру плюс 10 кг, після другого. І оці всі віджартовування, що гарної людини має бути багато, не працюють. Схуднув зараз на 30 кілограмів, це умовно три відра води. Це навантаження на серце, скелет. Ти розумієш, що в тебе ще є внутрішні органи. Тож, треба приймати рішення, треба було робити якийсь вибір. Тяжко, але я зробив", — розповів співак.

Віктор Бронюк до схуднення. Фото: instagram.com/viktorbronyuk_official

Аби скинути зайві кілограми співак відмовився від алкоголю та почав ретельніше слідкувати за прийомами їжі. Займатися в спортзалі, як каже Бронюк, йому не вдається, але він віддає перевагу прогулянкам.

"Я відмовився від алкоголю майже 13 років тому. Також від неконтрольованого споживання харчів. Почав більш-менш раціонально харчуватися, наскільки це можливо. Намагаюсь більше гуляти, зараз гуляю по дві-три години на добу з песиком", — розповів Бронюк.

Віктор Бронюк після схуднення. Фото: instagram.com/viktorbronyuk_official

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