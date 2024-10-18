Виктор Бронюк раскрыл секрет, как похудеть на 30 килограммов.

Виктор Бронюк. Фото: instagram.com/viktorbronyuk_official

Лидер группы "ТіК" Виктор Бронюк удивил поклонников своим похудением на 30 килограммов. Певец раскрыл секрет, как ему удалось избавиться от лишнего веса.

Об этом певец рассказал в подкасте "СучЦукрМуз".

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Бронюк признался, что во время активных гастролей в свое время весил 120 килограммов. Лишний вес не только мешал артисту свободно двигаться, но и сильно влиял на его здоровье.

Чтобы не допустить серьезных последствий, Бронюк взялся за свое тело и начал худеть.

"Я когда-то весил около 120 килограммов. После первого тура плюс 10 кг, после второго. И эти все отшучивания, что хорошего человека должно быть много, не работают. Похудел сейчас на 30 килограммов, это условно три ведра воды. Это нагрузка на сердце, скелет. Ты понимаешь, что у тебя еще есть внутренние органы. Поэтому, надо принимать решение, надо было делать какой-то выбор. Тяжело, но я сделал", — рассказал певец.

Виктор Бронюк к похудению. Фото: instagram.com/viktorbronyuk_official

Чтобы сбросить лишние килограммы, певец отказался от алкоголя и стал тщательнее следить за приемами пищи. Заниматься в спортзале, как говорит Бронюк, ему не удается, но он предпочитает прогулки.

"Я отказался от алкоголя почти 13 лет назад. Также от неконтролируемого потребления пищи. Начал более или менее рационально питаться, насколько это возможно. Пытаюсь больше гулять, сейчас гуляю по два-три часа в сутки с собачкой", — рассказал Бронюк.

Виктор Бронюк после похудения. Фото: instagram.com/viktorbronyuk_official

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