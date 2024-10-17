Надя Дорофєєва розкрила секрет своєї стрункої талії

Надя Дорофеєва у шкіряному total look зізналась, від чого майже відмовилась у своєму раціоні
Відома українська співачка Надя Дорофєєва розповіла шанувальникам, як змінила свій раціон. Зірка вирішила майже не вживати цукор.
Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram.
Надя Дорофєєва про свою аскезу
Популярна співачка зізналася, що вирішила майже повністю відмовитись від цукру у своєму раціоні. Дорофєєва вирішила вживати солодке лише раз на тиждень.
Зірка розповіла про результати свого експерименту, який триває вже п'ятий місяць.
"Складно було тільки перші 2 тижні, ну і іноді в "ці дні" (дівчата зрозуміють). Тепер майже у всіх десертах мені по відчуттях забагато цукру. Кожен тиждень я чекаю "ДЕНЬ СОЛОДКОГО" неначе свято. Влаштовую в своїй голові "кастинг" десерту, який я зʼїм на тижні. Пишаюся собою", — поділилася виконавиця.
Зірка похизувалася стрункою фігурою у розкішному шкіряному костюмі від Marianna Senchina, який доповнила підборами в тон та стильною укладкою.
Нагадаємо, співачка Олександра Заріцька засвітила фігуру у купальнику на відпочинку в Ісландії. А також відома співачка розповіла, як вже 20 років тримає свою вагу.
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