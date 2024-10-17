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Надя Дорофеєва у шкіряному total look зізналась, від чого майже відмовилась у своєму раціоні

17 жовтня 2024 18:14
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Надя Дорофєєва розкрила секрет своєї стрункої талії
Українська співачка Надя Дорофєєва (DOROFEEVA). Фото: Instagram/nadyadorofeeva
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Відома українська співачка Надя Дорофєєва розповіла шанувальникам, як змінила свій раціон. Зірка вирішила майже не вживати цукор.

Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram.

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Надя Дорофєєва про свою аскезу

Популярна співачка зізналася, що вирішила майже повністю відмовитись від цукру у своєму раціоні. Дорофєєва вирішила вживати солодке лише раз на тиждень.

Зірка розповіла про результати свого експерименту, який триває вже п'ятий місяць.

"Складно було тільки перші 2 тижні, ну і іноді в "ці дні" (дівчата зрозуміють). Тепер майже у всіх десертах мені по відчуттях забагато цукру. Кожен тиждень я чекаю "ДЕНЬ СОЛОДКОГО" неначе свято. Влаштовую в своїй голові "кастинг" десерту, який я зʼїм на тижні. Пишаюся собою", — поділилася виконавиця.

Зірка похизувалася стрункою фігурою у розкішному шкіряному костюмі від Marianna Senchina, який доповнила підборами в тон та стильною укладкою.

Надя Дорофеєва про свою аскезу
 Надя Дорофєєва рідко вживає солодке. Фото: Instagram/nadyadorofeeva
Надя Дорофеєва похизувалася фігурою
 Надя Дорофєєва у шкіряному костюмі. Фото: Instagram/nadyadorofeeva
Надя Дорофеєва про свою дієту
Струнка фігура Наді Дорофєєвої. Фото: Instagram/nadyadorofeeva

Нагадаємо, співачка Олександра Заріцька засвітила фігуру у купальнику на відпочинку в Ісландії. А також відома співачка розповіла, як вже 20 років тримає свою вагу.

Надя Дорофєєва закордонні зірки схуднення дієта цукор

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