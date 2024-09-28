Надя Дорофєєва розповіла, як інші артисти підбивають клинці до її чоловіка

Міша Кацурін та Надя Дорофєєва. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Співачка Надя Дорофєєва (DOROFEEVA) розповіла, чому змушена очікувати в черзі на співпрацю зі своїм чоловіком, ресторатором Мішею Кацуріним.

Подробицями зірка поділилася в інтерв’ю М1.

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Днями Дорофєєва представила шанувальникам свій новий альбом "Хартбіт". До нього увійшло 12 різнопланових пісень, 11 з яких співачка написала разом зі своїм чоловіком.

Проте, як зізналася, Дорофєєва попрацювати разом з Кацуріним виявилося не так просто. Заради створення треків співачці навіть довелося "стояти в черзі" до свого обранця.

"Я чесно скажу, я стою в черзі в Мішиному графіку. По-перше, в нього є своя робота. І мені, щоб його відірвати, я бронюю Мішу десь за три тижні. Я зараз не жартую", — поділилася Надя.

Надя Дорофєєва та Міша Кацурін. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Зараз у щільному графіку Кацуріна не лише керування ресторанами у Києві, а й медіапроєкти. До того ж, після вдалої співпраці з Дорофєєвою, він став дуже затребуваний автор.

"Він знімає "Їжу України", знімає ролики в Instagram, у нього є основна робота – ресторани. А тепер в нього вже є четверта робота, я жартую. Я скажу, що навіть підбивають клинці інші артисти до нього, як до автора", — розповіла співачка.

Нагадаємо, напередодні релізу Надя Дорофєєва згадала, як сварка з Мішею Кацуріним підштовхнула їх до написання однієї з пісень альбому. Цей та інші нові треки артистки фани незабаром почують наживо на її сольному шоу в "Палаці Спорту".

Зазначимо, що не лише Дорофєєва планує зібрати концертний майданчик. Днями співачка KOLA поділилася подробицями свого майбутнього концерту в "Палаці Спорту".





