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Бронюю Мішу за три тижні — Дорофєєва змушена стояти в черзі до свого чоловіка

28 вересня 2024 11:55
Марія Коробова - редактор
Марія Коробова
редактор
Надя Дорофєєва розповіла, як інші артисти підбивають клинці до її чоловіка
Міша Кацурін та Надя Дорофєєва. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva
Марія Коробова - редактор
Марія Коробова
редактор

Співачка Надя Дорофєєва (DOROFEEVA) розповіла, чому змушена очікувати в черзі на співпрацю зі своїм чоловіком, ресторатором Мішею Кацуріним.

Подробицями зірка поділилася в інтерв’ю М1.

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Днями Дорофєєва представила шанувальникам свій новий альбом "Хартбіт". До нього увійшло 12 різнопланових пісень, 11 з яких співачка написала разом зі своїм чоловіком. 

Проте, як зізналася, Дорофєєва попрацювати разом з Кацуріним виявилося не так просто. Заради створення треків співачці навіть довелося "стояти в черзі" до свого обранця.

"Я чесно скажу, я стою в черзі в Мішиному графіку. По-перше, в нього є своя робота. І мені, щоб його відірвати, я бронюю Мішу десь за три тижні. Я зараз не жартую", — поділилася Надя. 

Дорофєєва зізналася, як до її чоловіка "підбивають клинці інші артисти" - фото 1
Надя Дорофєєва та Міша Кацурін. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Зараз у щільному графіку Кацуріна не лише керування ресторанами у Києві, а й медіапроєкти. До того ж, після вдалої співпраці з Дорофєєвою, він став дуже затребуваний автор.

"Він знімає "Їжу України", знімає ролики в Instagram, у нього є основна робота – ресторани. А тепер в нього вже є четверта робота, я жартую. Я скажу, що навіть підбивають клинці інші артисти до нього, як до автора", — розповіла співачка.

Нагадаємо, напередодні релізу Надя Дорофєєва згадала, як сварка з Мішею Кацуріним підштовхнула їх до написання однієї з пісень альбому. Цей та інші нові треки артистки фани незабаром почують наживо на її сольному шоу в "Палаці Спорту".

Зазначимо, що не лише Дорофєєва планує зібрати концертний майданчик. Днями співачка KOLA поділилася подробицями свого майбутнього концерту в "Палаці Спорту".

 

 



 

Надя Дорофєєва музика українські зірки Міша Кацурін зіркова пара

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