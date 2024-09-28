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Бронирую Мишу за три недели — Дорофеева вынуждена стоять в очереди к своему мужу

28 сентября 2024 11:55
Мария Коробова - редактор
Мария Коробова
редактор
Надя Дорофеева рассказала, как другие артисты подбивают клинья к ее мужу
Миша Кацурин и Надя Дорофеева. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva
Мария Коробова - редактор
Мария Коробова
редактор

Певица Надя Дорофеева (DOROFEEVA) рассказала, почему вынуждена ждать в очереди сотрудничества со своим мужем, ресторатором Мишей Кацуриным.

Подробностями звезда поделилась в интервью М1.

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На днях Дорофеева представила поклонникам свой новый альбом "Хартбит". В него вошли 12 разноплановых песен, 11 из которых певица написала вместе со своим мужем.

Однако, как призналась Дорофеева, поработать вместе с Кацуриным оказалось не так просто. Ради создания треков певице даже пришлось "стоять в очереди" к своему избраннику.

"Я честно скажу, я стою в очереди в Мишином графике. Во-первых, у него есть своя работа. И мне, чтобы его оторвать, я бронирую Мишу где-то через три недели. Я сейчас не шучу", — поделилась Надя.

Дорофеева призналась, как к ее мужу "подбивают клинышки другие артисты" - фото 1
Надя Дорофеева и Миша Кацурин. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Сейчас в плотном графике Кацурина не только управление ресторанами в Киеве, но и медиапроекты. К тому же, после удачного сотрудничества с Дорофеевой, он стал очень востребованным автором.

"Он снимает "Еду Украины", снимает ролики в Instagram, у него есть основная работа – рестораны. А теперь у него уже есть четвертая работа, я шучу. Я скажу, что даже подбивают клинья другие артисты к нему, как к автору" , – рассказала певица.

Напомним, в канун релиза Надя Дорофеева вспомнила, как ссора с Мишей Кацуриным подтолкнула их к написанию одной из песен альбома. Этот и другие новые треки артистки фаны вскоре услышат вживую на ее сольном шоу во "Дворце Спорта".

Отметим, что не только Дорофеева собирается собрать концертную площадку. На днях певица KOLA поделилась подробностями своего предстоящего концерта во "Дворце Спорта".

 

 


 

Надя Дорофеева музыка украинские звезды Миша Кацурин звездная пара

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