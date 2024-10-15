Катерина Бужинська розсекретила свою дієту

Співачка Катерина Бужинська. Фото: instagram.com/buzhynska

Відома українська співачка Катерина Бужинська у 45 років має струнку та підтягнуту фігуру. Зірка народила трьох дітей, та нині може похвалитися талією юної дівчини. Виконавиця розповіла про свої секрети.

Про це вона розповіла в інтерв'ю РБК-Україна.

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Зірка зізналася, що має хорошу генетику. Втім, якщо раніше вона себе не обмежувала у шкідливій їжі, то нині співачка скорегувала свій раціон.

"Хочу дуже подякувати своїм батькам за чудову генетику. Але раніше я могла їсти солодке на ніч, і я не поправлялася. А зараз я вже майже рік не вживаю цукор, хліб, всілякі такі вироби. Жодного борошна", — поділилася виконавиця.

Бужинська додала, що вже більше 20 років в неї не змінюється вага. Вона впевнена, що у формі її тримають виступи на сцені, під час' яких вона викладається "на повну".

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