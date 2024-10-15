Екатерина Бужинская рассекретила свою диету

Певица Екатерина Бужинская. Фото: instagram.com/buzhynska

Известная украинская певица Екатерина Бужинская в 45 лет имеет стройную и подтянутую фигуру. Звезда родила троих детей, но может похвастаться талией юной девушки. Исполнительница рассказала о своих секретах.

Об этом она рассказала в интервью РБК-Украина.

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Звезда призналась, что у нее хорошая генетика. Однако, если раньше она себя не ограничивала во вредной пище, то сейчас певица скорректировала свой рацион.

"Хочу очень поблагодарить своих родителей за замечательную генетику. Но раньше я могла есть сладкое на ночь, и я не поправлялась. А сейчас я уже почти год не употребляю сахар, хлеб, всякие такие изделия. Никакой муки", — поделилась исполнительница.

Бужинская добавила, что уже больше 20 лет у нее не меняется вес. Она уверена, что в форме ее держат выступления на сцене, во время которых она выкладывается "на полную".

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