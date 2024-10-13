Klavdia Petrivna кардинально змінила образ - відео, фото

Klavdia Petrivna. Фото: instagram.com/klavdia_petrivna

Загадкова співачка Klavdia Petrivna дала третій сольний концерт, цього разу у Львові. Виконавиця не лише потішила фанів своїми піснями, а й здивувала зміною іміджу.

Відео з концерту з'явилося на сторінці зірки в Instagram.

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Klavdia Petrivna похизувалася новим образом

Після двох гучних концерті в "Палаці Спорту" співачка зібрала глядачів під відкритим небом на львівському майданчику.

Цього разу Klavdia Petrivna також вирішила підготувати сюрприз для фанатів. Якщо раніше співачка була лише білявкою, то тепер похизувалася чорним волоссям та стильним каре.

Щоправда, на кардинальні зміни іміджу поза сценою Соломія Опришко (справжнє ім'я співачки) не наважилася, і для виступів віддає перевагу перуці.

Klavdia Petrivna у новому образі. Фото: скриншот

Окрім того для свого концертного образу Klavdia Petrivna обрала штанний костюм з металевими вставками яскраво-червоного кольору та берет у тон. Акцентним доповненням для образу стали незвичні окуляри та виразний макіяж.

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