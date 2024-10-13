Klavdia Petrivna кардинально изменила образ — видео, фото

Klavdia Petrivna. Фото: instagram.com/klavdia_petrivna

Загадочная певица Klavdia Petrivna дала третий сольный концерт во Львове. Исполнительница не только порадовала фанатов своими песнями, но и удивила сменой имиджа.

Видео с концерта появилось на странице звезды в Instagram.

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После двух громких концертов во Дворце спорта певица собрала зрителей под открытым небом на львовской площадке.

В этот раз Klavdia Petrivna также решила подготовить сюрприз для фанатов. Если раньше певица была блондинкой, то теперь похвасталась черными волосами и стильным каре.

Правда, на кардинальные изменения имиджа вне сцены Соломия Опрышко (настоящее имя певицы) не решилась, и для выступлений предпочитает парик.

Klavdia Petrivna в новом образе. Фото: скриншот

Кроме того, для своего концертного образа Klavdia Petrivna выбрала брючный костюм с металлическими вставками алого цвета и берет в тон. Акцентным дополнением образа стали необычные очки и выразительный макияж.

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