Klavdia Petrivna кардинально изменила образ — видео, фото

Klavdia Petrivna удивила кардинальным изменением имиджа — как выглядит певица
Загадочная певица Klavdia Petrivna дала третий сольный концерт во Львове. Исполнительница не только порадовала фанатов своими песнями, но и удивила сменой имиджа.
Видео с концерта появилось на странице звезды в Instagram.
Klavdia Petrivna похвасталась новым образом
После двух громких концертов во Дворце спорта певица собрала зрителей под открытым небом на львовской площадке.
В этот раз Klavdia Petrivna также решила подготовить сюрприз для фанатов. Если раньше певица была блондинкой, то теперь похвасталась черными волосами и стильным каре.
Правда, на кардинальные изменения имиджа вне сцены Соломия Опрышко (настоящее имя певицы) не решилась, и для выступлений предпочитает парик.
Кроме того, для своего концертного образа Klavdia Petrivna выбрала брючный костюм с металлическими вставками алого цвета и берет в тон. Акцентным дополнением образа стали необычные очки и выразительный макияж.
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