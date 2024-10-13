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Під час повітряної тривоги — Тіна Кароль заспівала з фанатами у бомбосховищі

13 жовтня 2024 13:29
Марія Коробова - редактор
Марія Коробова
редактор
Тіна Кароль дала концерт у бомбосховищі під час повітряної тривоги — відео
Тіна Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol
Марія Коробова - редактор
Марія Коробова
редактор

Концерт співачки Тіни Кароль у Черкасах перервав сигнал повітряної тривоги через загрозу обстрілу з боку РФ. Однак це не завадило виконавиці доспівати шанувальникам свої пісні в бомбосховищі.

Відео з виступу співачка опублікувала в своєму Instagram.

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Ввечері 12 жовтня у Черкасах, як і в більшості областей України, була оголошена повітряна тривога через атаку російських дронів.

Через це Кароль не змогла завершити свій сольний концерт та мусила разом із глядачами спуститися до бомбосховища. Понад годину глядачі та зірка чекали на відбій, але зрештою Тіна вирішила продовжити виступ просто в укритті.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Tina Karol (@tina_karol)

Кароль переодягла концертну сукню на зручний костюм та під акомпанемент гітари виконала для фанів свої хіти, стоячи на сходах. Шанувальники стояли поруч із артисткою та в унісон співали разом із нею.

"Навіть тривога не завадила завершенню концерту. Після години очікування вирішили заспівати в бомбосховищі. І це вийшло вау. Бо вільні", — написала після концерту Кароль.

Нагадаємо, раніше Тіна Кароль відреагувала на негативні коментарі під відео з її концерту.

Також ми писали, що Джаред Лето оскандалився заявою про, те що "сумує за росіянами" та анонсував концерти в РФ.

концерт Тіна Кароль бомбосховище українські зірки повітряна тривога

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