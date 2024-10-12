Тіна Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol

Співачка Тіна Кароль показала, як треба реагувати на критику у соцмережах. Зірка прочитала негативні коментарі на свою адресу та відповіла, що про це думає.

Відео з реакцією Кароль поділилася в TikTok.

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Тіна Кароль відповіла на критику в мережі

Зараз у виконавиці триває тур по містам України із оновленою концертною програмою. Ролики із виступів артистки швидко розлітаються у соцмережах. Під одним із таких відео Кароль вирішила почитати коментарі.

Так, користувачі розкритикували співачку за її образ на концерті. Тіна з'явилася на сцені у чорному корсеті та брюках на низькій посадці з мереживом на поясі.

Коментатори назвали штани "бедровками" та зауважили, що плетена вставка нагадує спідню білизну, що виглядає з-під одягу.

"Слово "бедровки" то про брівки чи про бедра? Я гублюсь. Надіюсь, що це не про брівки. Ну а що, треба пресик для "бедровочок". І тобто все мереживне — це труси? Ну добре", — посміялася у відповідь Кароль.

До своєї відповіді Тіна додала, що не ображається на подібні висловлювання на свою адресу та, ба більше, навіть не проти, аби люди так виплескували стрес під час війни.

"Нічого страшного. Це такий антидепресант. Краще пишіть х*рові коментарі, ніж пийте тяжкі ліки. Я буду не проти. Щоб тільки ви були здорові", — сказала Кароль.

Нагадаємо, нещодавно Тіна Кароль похизувалася сталевим пресом у короткому топі.

Також раніше Тіна Кароль відреагувала на чутки про роман із 30-річним бізнесменом.