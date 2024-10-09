Тіна Кароль у дзеркалі похизувалася результатом своїх тренувань

Тіна Кароль похизувалася сталевим пресом в обтислому топі
Відома українська співачка Тіна Кароль похизувалася розкішною фігурою. Зірка продемонструвала сталевий прес, над яким щоденно працює.
Фото вона поділилась Stories на своїй сторінці в Instagram.
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Співачка зробила селфі у сірому костюмі з обтислого топу та штанів палаццо. Артистка має шикарне тіло, над яким постійно працює.
Головний акцент у стильному образі Тіна зробила на підтягнутий прес, на якому видніються кубики м'язів.
Зірка показалася шанувальникам без макіяжу з об'ємною укладкою.
Нагадаємо, ми писали про те, що українська співачка Тіна Кароль показала майстер-клас зі створення зачіски. А також артистка зізналася, чи змогла б закохатися у жінку.
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