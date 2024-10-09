Тіна Кароль у дзеркалі похизувалася результатом своїх тренувань

Українська співачка Тіна Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/

Відома українська співачка Тіна Кароль похизувалася розкішною фігурою. Зірка продемонструвала сталевий прес, над яким щоденно працює.

Фото вона поділилась Stories на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також:

Нові фото Тіни Кароль

Співачка зробила селфі у сірому костюмі з обтислого топу та штанів палаццо. Артистка має шикарне тіло, над яким постійно працює.

Головний акцент у стильному образі Тіна зробила на підтягнутий прес, на якому видніються кубики м'язів.

Зірка показалася шанувальникам без макіяжу з об'ємною укладкою.

Прес Тіни Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/

Нагадаємо, ми писали про те, що українська співачка Тіна Кароль показала майстер-клас зі створення зачіски. А також артистка зізналася, чи змогла б закохатися у жінку.