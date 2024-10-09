Тина Кароль в зеркале похвасталась результатом своих тренировок

Украинская певица Тина Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/

Известная украинская певица Тина Кароль похвасталась роскошной фигурой. Звезда продемонстрировала стальной пресс, над которым ежедневно работает.

Фото она поделилась Stories на своей странице в Instagram.

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Певица сделала селфи в сером костюме из облегающего топа и штанов палаццо. Артистка имеет шикарное тело, над которым постоянно работает.

Главный акцент в стильном образе Тина сделала на подтянутый пресс, на котором виднеются кубики мышц.

Звезда показалась поклонникам без макияжа с объемной укладкой.

Пресс Тины Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/

Напомним, мы писали о том, что украинская певица Тина Кароль показала мастер-класс по созданию прически. А также артистка призналась, смогла бы влюбиться в женщину.