Тина Кароль в зеркале похвасталась результатом своих тренировок

Тина Кароль похвасталась стальным прессом в облегащем топе
Известная украинская певица Тина Кароль похвасталась роскошной фигурой. Звезда продемонстрировала стальной пресс, над которым ежедневно работает.
Фото она поделилась Stories на своей странице в Instagram.
Новые фото Тины Кароль
Певица сделала селфи в сером костюме из облегающего топа и штанов палаццо. Артистка имеет шикарное тело, над которым постоянно работает.
Главный акцент в стильном образе Тина сделала на подтянутый пресс, на котором виднеются кубики мышц.
Звезда показалась поклонникам без макияжа с объемной укладкой.
Напомним, мы писали о том, что украинская певица Тина Кароль показала мастер-класс по созданию прически. А также артистка призналась, смогла бы влюбиться в женщину.
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