Тина Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol

Певица Тина Кароль показала, как нужно реагировать на критику в соцсетях. Звезда прочла негативные комментарии в свой адрес и ответила, что об этом думает.

Видео с реакцией Кароль поделилась в TikTok.

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Тина Кароль ответила на критику в сети

Сейчас у исполнительницы продолжается тур по городам Украины с обновленной концертной программой. Ролики с выступлений артистки быстро разлетаются в соцсетях. Под одним из таких видео Кароль решила почитать комментарии.

Так, пользователи раскритиковали певицу за ее образ на концерте. Тина появилась на сцене в черном корсете и брюках на низкой посадке с кружевом на поясе.

Комментаторы назвали штаны "бедровками" и заметили, что плетеная вставка напоминает нижнее белье, которое выглядывает из-под одежды.

"Слово "бедровки" это про бровки или про бедра? Я запутался. Надеюсь, это не про брови. Ну а что, надо пресс для "бедровочек". И то есть все кружевное — это трусы? Ну хорошо", — посмеялась в ответ Кароль.

К своему ответу Тина добавила, что не обижается на подобные высказывания в свой адрес и, более того, даже не против, чтобы люди так выплескивали стресс во время войны.

"Ничего страшного. Это такой антидепрессант. Лучше пишите х*ровые комментарии, чем пейте тяжелые лекарства. Я буду не против. Чтобы только вы были здоровы", — сказала Кароль.

Напомним, недавно Тина Кароль похвасталась стальным прессом в коротком топе.

Также ранее Тина Кароль отреагировала на слухи о романе с 30-летним бизнесменом .