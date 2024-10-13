Тина Король. Фото: instagram.com/tina_karol

Концерт певицы Тины Кароль в Черкассах прервал сигнал воздушной тревоги из-за угрозы обстрела со стороны РФ. Однако это не помешало исполнительнице допеть поклонникам свои песни в бомбоубежище.

Видео с выступления певица опубликовала в своем Instagram.

Читайте также:

Тина Кароль продолжила концерт в бомбоубежище

Вечером 12 октября в Черкассах, как и в большинстве областей Украины, была объявлена воздушная тревога из-за атаки российских дронов.

Поэтому Кароль не смогла завершить свой сольный концерт и должна была вместе со зрителями спуститься в бомбоубежище. Больше часа зрители и звезда ждали отбоя, но наконец Тина решила продолжить выступление прямо в укрытии.

Кароль переодела концертное платье на удобный костюм и под аккомпанемент гитары исполнила для фанатов свои хиты, стоя на лестнице. Поклонники стояли рядом с артисткой и в унисон пели вместе с ней.

"Даже тревога не помешала завершению концерта. После часа ожидания решили спеть в бомбоубежище. И это получилось вау. Потому что свободны", — написала после концерта Кароль.

Напомним, ранее Тина Кароль отреагировала на негативные комментарии под видео с ее концерта.

Также мы писали, что Джаред Лето оскандалился заявлением о том, что "скучает по россиянам" и анонсировал концерты в РФ.