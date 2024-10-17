Надя Дорофеева раскрыла секрет своей стройной талии

Надя Дорофеева в кожаном total look призналась, от чего почти отказалась в своем рационе
Известная украинская певица Надя Дорофеева рассказала поклонникам, как изменила свой рацион. Звезда решила почти убрать сахар.
Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Надя Дорофеева о своей аскезе
Популярная певица призналась, что решила почти полностью отказаться от сахара в своем рационе. Дорофеева решила употреблять сладкое только раз в неделю.
Звезда рассказала о результатах своего эксперимента, который длится уже пятый месяц.
"Сложно было только первые 2 недели, ну и иногда в "эти дни" (девушки поймут). Теперь почти во всех десертах мне по ощущениям много сахара. Каждую неделю я жду "ДЕНЬ СЛАДКОГО" как праздник. Устраиваю в своей голове "кастинг" десерта, который я съем на неделе. Горжусь собой", — поделилась исполнительница.
Звезда похвасталась стройной фигурой в роскошном кожаном костюме от Marianna Senchina, который дополнила каблуками в тон и стильной укладкой.
Напомним, певица Александра Зарицкая засветила фигуру в купальнике на отдыхе в Исландии. А также известная певица рассказала, как уже 20 лет держит свой вес.
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