Надя Дорофеева раскрыла секрет своей стройной талии

Украинская певица Надя Дорофеева (DOROFEEVA). Фото: Instagram/nadyadorofeeva

Известная украинская певица Надя Дорофеева рассказала поклонникам, как изменила свой рацион. Звезда решила почти убрать сахар.

Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

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Популярная певица призналась, что решила почти полностью отказаться от сахара в своем рационе. Дорофеева решила употреблять сладкое только раз в неделю.

Звезда рассказала о результатах своего эксперимента, который длится уже пятый месяц.

"Сложно было только первые 2 недели, ну и иногда в "эти дни" (девушки поймут). Теперь почти во всех десертах мне по ощущениям много сахара. Каждую неделю я жду "ДЕНЬ СЛАДКОГО" как праздник. Устраиваю в своей голове "кастинг" десерта, который я съем на неделе. Горжусь собой", — поделилась исполнительница.

Звезда похвасталась стройной фигурой в роскошном кожаном костюме от Marianna Senchina, который дополнила каблуками в тон и стильной укладкой.

Надя Дорофеева редко употребляет сладкое. Фото: Instagram/nadyadorofeeva

Надя Дорофеева в кожаном костюме. Фото: Instagram/nadyadorofeeva

Стройная фигура Нади Дорофеевой. Фото: Instagram/nadyadorofeeva

Напомним, певица Александра Зарицкая засветила фигуру в купальнике на отдыхе в Исландии. А также известная певица рассказала, как уже 20 лет держит свой вес.