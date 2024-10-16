Олександра Заріцька у купальнику позувала у термальних водах в Ісландії - фото

Співачка Олександра Заріцька. Фото: instagram.com/kazka.band

Солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька показала, як провела свою відпустку. Співачка вирушила на омріяний відпочинок до Ісландії.

Світлинами з подорожі Олександра поділилася в Instagram.

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Під час своєї мандрівки співачка завітала до термальних джерел, якими славиться Ісландія. Олександра влаштувала там спокусливу фотосесію.

Солістка гурту KAZKA. Фото: instagram.com/kazka.band

У кадрі виконавиця позувала на заході сонця у стильному роздільному купальнику чорного кольору із білим оздобленням.

Олександра Заріцька. Фото: instagram.com/kazka.band

Шанувальники засипали співачку приємними коментарями. Фани зазначили, що Олександра має просто чудовий вигляд.

"Ого, нічого собі, яка крута".

"Маєте шикарний вигляд".

"Дуже проникливо, зворушливо, чуттєво".

"Просто вау! Немає слів".

Олександра Заріцька з гурту KAZKA. Фото: instagram.com/kazka.band

У підписі до фото Заріцька розповіла, які враження залишилися після подорожі та зауважила, що ще не всі фото встигла викласти в мережу.

"Вже в поїзді додому берусь за основну частину фото, бо в Ісландії і правда немає бажання брати телефон до рук, тільки для використання камери, це особлива країна, але вона не для всіх", — написала співачка.

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