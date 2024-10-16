Олександра Заріцька у купальнику позувала у термальних водах в Ісландії - фото

Солістка KAZKA похизувалася фігурою в купальнику на відпочинку в Ісландії
Солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька показала, як провела свою відпустку. Співачка вирушила на омріяний відпочинок до Ісландії.
Світлинами з подорожі Олександра поділилася в Instagram.
Олександра Заріцька захопила фото у купальнику
Під час своєї мандрівки співачка завітала до термальних джерел, якими славиться Ісландія. Олександра влаштувала там спокусливу фотосесію.
У кадрі виконавиця позувала на заході сонця у стильному роздільному купальнику чорного кольору із білим оздобленням.
Шанувальники засипали співачку приємними коментарями. Фани зазначили, що Олександра має просто чудовий вигляд.
"Ого, нічого собі, яка крута".
"Маєте шикарний вигляд".
"Дуже проникливо, зворушливо, чуттєво".
"Просто вау! Немає слів".
У підписі до фото Заріцька розповіла, які враження залишилися після подорожі та зауважила, що ще не всі фото встигла викласти в мережу.
"Вже в поїзді додому берусь за основну частину фото, бо в Ісландії і правда немає бажання брати телефон до рук, тільки для використання камери, це особлива країна, але вона не для всіх", — написала співачка.
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