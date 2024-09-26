Олександра Заріцька з гурту Kazka зізналась про халепи, в які потрапляла на гастролях

Солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька. Фото: Новий канал

Напередодні солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька завітала на зйомки телешоу "Хто зверху?". За лаштунками вона пригадала курйозні випадки під час гастролей.

Про це повідомляє "Новий канал".

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За словами артистки, вона та члени гурту стабільно забувають чи гублять багаж. Востаннє це було під час недавньої поїздки до Канади. Їхні валізи не прилетіли до пункту призначення. А вже наступного дня з самого ранку артисти мали зніматися на національному телебаченні.

"Це був капець! Прайм-тайм, всі красиві, у сукнях чи костюмах. І ми, наче безхатьки. Напередодні купили якусь там косметику в першому магазині, на який натрапили. Вона була точно не найякісніша, як розумієте. Спробували походити по секонд-хендах, але нічого хорошого не знайшли. Врешті були одягнені в те, в чому й приїхали", — зізналась Заріцька.

Також Заріцька не забула випадок, коли музиканти переплутали номер посадкових воріт (Gate). Вони сиділи біля іншого виходу, коли літак вже від’їжджав на злітну смугу.

"А ми чомусь помітили це вже коли прилетіли. І такі, знаєте, наче у фільмі "Сам удома": "А ви де?" А вони нам: "Ми не встигли". Прилетіли тоді просто впритул", — розповіла співачка.

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