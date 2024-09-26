Александра Зарицкая из группы Kazka призналась о неприятностях, в которые попадала на гастролях

Зарицкая из группы Kazka вспомнила, в какие передряги попадала на гастролях
Накануне солистка группы KAZKA Александра Зарицкая посетила съемки телешоу "Кто сверху?". За кулисами она вспомнила курьезные случаи во время гастролей.
Об этом сообщает "Новый канал".
Передряги на гастролях у Александры Зарицкой
По словам артистки, она и члены группы стабильно забывают или теряют багаж. В последний раз это было во время недавней поездки в Канаду. Их чемоданы не прилетели в пункт назначения. А уже на следующий день с самого утра артисты должны были сниматься на национальном телевидении.
"Это был капец! Прайм-тайм, все красивые, в платьях или костюмах. И мы, словно бездомные. Накануне купили какую-то там косметику в первом магазине, на который натолкнулись. Она была точно не самая качественная, как понимаете. Попробовали походить по секонд- хендам, но ничего хорошего не нашли. В итоге были одеты в то, в чем и приехали", — призналась Зарицкая.
Также Зарицкая не забыла случай, когда музыканты перепутали номер посадочных ворот (Gate). Они сидели у другого выхода, когда самолет уже уезжал на взлетную полосу.
"А мы почему-то заметили это уже когда прилетели. И такие, знаете, как в фильме "Один дома": "А вы где?" А они нам: "Мы не успели". Прилетели тогда просто вплотную", — рассказала певица.
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