Александра Зарицкая из группы Kazka призналась о неприятностях, в которые попадала на гастролях

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая. Фото: Новый канал

Накануне солистка группы KAZKA Александра Зарицкая посетила съемки телешоу "Кто сверху?". За кулисами она вспомнила курьезные случаи во время гастролей.

Об этом сообщает "Новый канал".

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По словам артистки, она и члены группы стабильно забывают или теряют багаж. В последний раз это было во время недавней поездки в Канаду. Их чемоданы не прилетели в пункт назначения. А уже на следующий день с самого утра артисты должны были сниматься на национальном телевидении.

"Это был капец! Прайм-тайм, все красивые, в платьях или костюмах. И мы, словно бездомные. Накануне купили какую-то там косметику в первом магазине, на который натолкнулись. Она была точно не самая качественная, как понимаете. Попробовали походить по секонд- хендам, но ничего хорошего не нашли. В итоге были одеты в то, в чем и приехали", — призналась Зарицкая.

Также Зарицкая не забыла случай, когда музыканты перепутали номер посадочных ворот (Gate). Они сидели у другого выхода, когда самолет уже уезжал на взлетную полосу.

"А мы почему-то заметили это уже когда прилетели. И такие, знаете, как в фильме "Один дома": "А вы где?" А они нам: "Мы не успели". Прилетели тогда просто вплотную", — рассказала певица.

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