Український хореограф Євген Кот. Фото: instagram.com/kot_jenya/

Український хореограф Євген Кот захворів на Covid після ефіру Нацвідбору "Дитячого Євробачення". Він боїться заразити свою крихітну донечку та дружину Наталію Татарінцеву.

Про свій стан танцівник розповів в Stories на своїй сторінці Instagram.

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Цього року Євген Кот став режисером та креативним продюсером Національного відбору на Дитяче Євробачення-2024. Відомий хореограф працює над загальною концепцією шоу та сценічними постановками номерів.

Після прямого ефіру Нацвідбору танцівник занедужав. Кот зізнався, що пройшов тест на Covid та він виявився позитивним.

"Як воно не прикольно, як воно ламає. Просто жесть якась. Зробив тільки що тест на ковід, а він позитивний. Коротше, у мене тепер ковід. Це зрозуміло, бо було дуже багато людей на ефірі Нацвідбору "Дитячого Євробачення" і були хворі і я бачив їх. Що ж, будемо лікуватися", — розповів танцівник.

Хореограф Євген Кот лікується від Covid. Фото: instagram.com/kot_jenya/

Нині в артиста закладений ніс та болить горло. Ломота в тілі пройшла після пігулок "Ібупрофену".

Нагадаємо, ми писали про те, що хореограф Женя Кот прокоментував життя Влада Ями за кордоном під час війни. А також танцівник прокоментував, чому не відправився на службу у війську.