Украинский хореограф Евгений Кот. Фото: instagram.com/kot_jenya/

Украинский хореограф Евгений Кот заболел Covid после эфира Нацотбора "Детского Евровидения". Он боится заразить свою крошечную дочь и жену Наталью Татаринцеву.

О своем состоянии танцовщик рассказал в Stories на своей странице Instagram.

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В этом году Евгений Кот стал режиссером и креативным продюсером Национального отбора на Детское Евровидение-2024. Известный хореограф работает над общей концепцией шоу и сценическими постановками номеров.

После прямого эфира Нацотбора танцовщик заболел. Кот признался, что прошел тест на Covid и он оказался положительным.

"Как оно не прикольно, как оно ломает. Просто жесть какая-то. Сделал только тест на Covid, а он положительный. Короче, у меня теперь Covid. Это понятно, потому что было очень много людей на эфире Нацотбора "Детского Евровидения" и были больны и я видел их. Что ж, будем лечиться", — рассказал танцовщик.

Хореограф Евгений Кот лечится от Covid. Фото: instagram.com/kot_jenya/

Сейчас у артиста заложен нос и болит горло. Ломота в теле прошла после таблеток "Ибупрофена".

Напомним, мы писали о том, что хореограф Женя Кот прокомментировал жизнь Власти Ямы за границей во время войны. А также танцовщик прокомментировал, почему не отправился на службу в армии.