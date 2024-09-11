Олександра Заріцька з гурту KAZKA висміяла хейтерів — про що йдеться

Українська співачка Олександра Заріцька на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Українська співачка і солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька дала відверте інтерв’ю на тему особистого. Популярна артистка, яка часто отримує хейт з боку публіки через свою вагу, зізналася, як вона реагує на такі закиди стосовно свого тіла.

Своє інтерв’ю Олександра Заріцька дала у програмі "Терапія правдою" в YouTube.

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Олександра Заріцька про хейт через свою вагу

Фронтвумен гурту KAZKA зізнається, що найбільше люди її критикували тоді, коли її вага була трохи більшою, ніж зараз. Тоді Олександра провела один експеримент, коли в неї абсолютно не змінювалася вага, і побачила, що все залежить від того, під яким кутом дивитися на людину.

Співачка Олександра Заріцька у рекламі Adidas. Фото: Instagram Олександри Заріцької

Тоді одна дівчина оприлюднила відео з концерту співачки, яке вона зняла з іншого ракурсу, і воно набрало два мільйони переглядів за одну добу. Люди стали писати в коментарях геть різні думки стосовно тіла Олександри — одні почали її хейтити в той час, як інші захистили артистку.

"Більше за все хейту в мене було якраз у часи, коли я була трошки повнішою, але зараз мене теж не обминають поганим слівцем. Ми провели експеримент з нашими соцмережами, і в мене не було зовсім ніякого здвигу у вазі. Було відео, де дівчинка виклала в TikTok відео з концерту під якимось іншим ракурсом, і це відео набрало два мільйони переглядів за добу, тому що там було більше тисячі коментарів, де люди ср*лися між собою", — розповіла Олександра Заріцька.

Інтерв'ю з Олександрою Заріцькою. Фото: скриншот з YouTube

Втім, українська артистка зовсім не переймається через цей хейт і каже, що вона любить, коли в соціальних мережах люди починають між собою сваритися через різні думки.

"Будь-який ср*ч для нас — це супер, ми любимо таке", — також заявила українська виконавиця.

Вага Олександри Заріцької

Солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька постійно показує себе такою, якою вона є в реальному житті. Наприклад, нещодавно Олександра показала своє тіло у всій красі, позуючи під свою нову пісню "Саме та любов".

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