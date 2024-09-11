Александра Зарицкая с группы KAZKA высмеяла хейтеров — о чем идет речь

Украинская певица Александра Зарицкая на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Украинская певица и солистка группы KAZKA Александра Зарицкая дала откровенное интервью на тему личного. Популярная артистка, которая часто получает хейт со стороны публики из-за своего веса, призналась, как она реагирует на такие упреки касательно своего тела.

Свое интервью Александра Зарицкая дала в программе "Терапия правдой" в YouTube.

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Фронтвумен группы KAZKA признается, что больше всего люди ее критиковали тогда, когда ее вес был немного больше, чем сейчас. Тогда Александра провела один эксперимент, когда у нее совершенно не менялся вес, и увидела, что все зависит от того, под каким углом смотреть на человека.

Певица Александра Зарицкая в рекламе Adidas. Фото: Instagram Александры Зарицкой

Тогда одна девушка обнародовала видео с концерта певицы, которое она сняла с другого ракурса, и оно набрало два миллиона просмотров за сутки. Люди стали писать в комментариях разные мнения касательно тела Александры — одни начали ее хейтить в то время, как другие защитили артистку.

"Больше всего хейта у меня было как раз во времена, когда я была немного полнее, но сейчас меня тоже не обходят плохим словцом. Мы провели эксперимент с нашими соцсетями, и у меня не было совсем никакого сдвига в весе. Было видео, где девочка выложила в TikTok видео с концерта под каким-то другим ракурсом, и это видео набрало два миллиона просмотров в сутки, потому что там было более тысячи комментариев, где люди ср*лись между собой", — рассказала Александра Зарицкая.

Интервью с Александрой Зарицкой. Фото: скриншот с YouTube

Впрочем, украинская артистка совсем не переживает из-за этого хейта и говорит, что она любит, когда в социальных сетях люди начинают между собой ссориться из-за разных мнений.

"Любой ср*ч для нас — это супер, мы любим такое", — также заявила украинская исполнительница.

Вес Александры Зарицкой

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая постоянно показывает себя такой, какой она является в реальной жизни. Например, недавно Александра показала свое тело во всей красе, позируя под свою новую песню "Саме та любов".

Напомним, мы писали о том, что украинская певица Александра Зарицкая призналась, когда у нее будет свадьба.

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