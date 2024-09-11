Александра Зарицкая с группы KAZKA высмеяла хейтеров — о чем идет речь

Солистка KAZKA призналась, как она воспринимает критику в свою сторону из-за веса
Украинская певица и солистка группы KAZKA Александра Зарицкая дала откровенное интервью на тему личного. Популярная артистка, которая часто получает хейт со стороны публики из-за своего веса, призналась, как она реагирует на такие упреки касательно своего тела.
Свое интервью Александра Зарицкая дала в программе "Терапия правдой" в YouTube.
Александра Зарицкая о хейте из-за своего веса
Фронтвумен группы KAZKA признается, что больше всего люди ее критиковали тогда, когда ее вес был немного больше, чем сейчас. Тогда Александра провела один эксперимент, когда у нее совершенно не менялся вес, и увидела, что все зависит от того, под каким углом смотреть на человека.
Тогда одна девушка обнародовала видео с концерта певицы, которое она сняла с другого ракурса, и оно набрало два миллиона просмотров за сутки. Люди стали писать в комментариях разные мнения касательно тела Александры — одни начали ее хейтить в то время, как другие защитили артистку.
"Больше всего хейта у меня было как раз во времена, когда я была немного полнее, но сейчас меня тоже не обходят плохим словцом. Мы провели эксперимент с нашими соцсетями, и у меня не было совсем никакого сдвига в весе. Было видео, где девочка выложила в TikTok видео с концерта под каким-то другим ракурсом, и это видео набрало два миллиона просмотров в сутки, потому что там было более тысячи комментариев, где люди ср*лись между собой", — рассказала Александра Зарицкая.
Впрочем, украинская артистка совсем не переживает из-за этого хейта и говорит, что она любит, когда в социальных сетях люди начинают между собой ссориться из-за разных мнений.
"Любой ср*ч для нас — это супер, мы любим такое", — также заявила украинская исполнительница.
Вес Александры Зарицкой
Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая постоянно показывает себя такой, какой она является в реальной жизни. Например, недавно Александра показала свое тело во всей красе, позируя под свою новую песню "Саме та любов".
@kazka.band
Это именно та любовь❤️♬ Не та любовь - Tricky Nicki & KAZKA
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