Хлої Кардаш'ян показала, як філер змінив її обличчя

Зірка реаліті-шоу Хлої Кардаш'ян. Фото: instagram.com/khloekardashian/

Зірка реаліті-шоу Хлої Кардаш'ян вперше зізналася, що колола собі в обличчя нині популярні у косметології філери. Дівчина також розповіла про серйозну операцію, яку перенесла.

Про це пише Page Six.

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Зірка розповіла, що колола філер для корекції вм'ятини на щоці після того, як два роки тому їй хірургічно видалили пухлину на шкірі. Вона виявилася злоякісною.

"Я чекала 9 місяців після операції, щоб заповнити це поглиблення на обличчі", — поділилася Хлої.

Зірка пояснила, чому їй довелося чекати майже рік після операції, щоб вколоти філер.

"Ми повинні були переконатися, що з медичної точки зору все безпечно, і мій лікар дав мені добро", — пояснила вона.

Дівчина показала трансформацію до і після уколів краси крупним планом.

Хлої Кардаш'ян після операції. Фото: Khloe Kardashian/SnapChat

Зміни у зовнішності Хлої Кардаш'ян. Фото: Khloe Kardashian/SnapChat

Зірка перенесла операцію в лютому 2023 року. Після досліджень з'ясувалось, що це була меланома — рак шкіри. Хлої закликає своїх шанувальників щороку перевіряти родимки у дерматоонкологів, адже це допоможе їм зберегти своє життя.

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