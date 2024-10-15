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Хлои Кардашьян впервые призналась, что делала инъекции красоты

15 октября 2024 09:20
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Хлои Кардашьян показала, как филлер изменил ее лицо
Звезда реалити-шоу Хлои Кардашьян. Фото: instagram.com/khloekardashian/
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Звезда реалити-шоу Хлои Кардашьян впервые призналась, что колола себе в лицо ныне популярные в косметологии филеры. Девушка также рассказала о серьезной операции, которую перенесла.

Об этом пишет Page Six.

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Звезда рассказала, что колола филлер для коррекции вмятины на щеке после того, как два года назад ей хирургически удалили опухоль на коже. Она оказалась злокачественной.

"Я ждала 9 месяцев после операции, чтобы заполнить это углубление на лице", — поделилась Хлои.

Звезда объяснила, почему ей пришлось ждать почти год после операции, чтобы уколоть филлер.

"Мы должны были убедиться, что с медицинской точки зрения все безопасно, и мой врач дал мне добро", — объяснила она.

Девушка показала трансформацию до и после уколов красоты крупным планом.

Хлои Кардашьян показала изменения во внешности
Хлои Кардашьян после операции. Фото: Khloe Kardashian/SnapChat
Хлои Кардашьян перенесла операцию
Изменения во внешности Хлои Кардашьян. Фото: Khloe Kardashian/SnapChat

Звезда перенесла операцию в феврале 2023 года. После исследований выяснилось, что это была меланома — рак кожи. Хлои призывает своих поклонников ежегодно проверять родинки у дерматоонкологов, ведь это поможет им сохранить свою жизнь.

Напомним, ранее мы рассказывали, что мать сестер Кардашьян готовится к серьезной операции. Также мы рассказывали, в каком образе светская львица Ким Кардашьян посетила Met Gala 2024.

соцсети операция Хлои Кардашьян зарубежные звезды врачи косметология

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