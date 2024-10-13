Хлої Кардаш'ян приголомшила результатами схуднення — фото

Хлої Кардаш'ян приголомшила зовнішнім виглядом після схуднення — фото
Світська левиця Хлої Кардаш'ян продемонструвала результат свого схуднення. Нові фото зірки викликали фурор серед її шанувальників.
Світлини Кардаш'ян опублікувала в своєму Instagram.
Хлої Кардаш'ян похизувалася своїми формами
40-річна зірка реаліті-шоу продемонструвала свої принади у корсеті із зображенням метелика. Обтисле вбрання підкреслило пишні груди, підкачані руки та тонку талію Хлої.
Образ зірки доповнили масивні золоті сережки та макіяж із яскравими стрілками.
У кадрі Кардаш'ян невимушено позувала у різних позах та з різними виразами обличчя на тлі білої стіни.
"Мої численні настрої", — лаконічно підписала знімок зірка.
У коментарях шанувальники захопилися чудовим зовнішнім виглядом знаменитості. Фани відзначили, що після схуднення Хлої просто не впізнати.
Секретом своєї ідеальної фігури та стрункої талії Кардаш'ян називає правильне харчування та регулярні тренування. Однак, не так давно Хлої зізналася, що якби на початку її схуднення вона могла скористатися популярним препаратом Ozempic, вона б це зробила.
"Якщо б, коли я була більшою, у них був Ozempic, я, мабуть, спробувала б його. Тому що я пробувала все, що завгодно. Я перепробувала всі модні тренди для схуднення, окрім того, що дійсно працює, і це — зміна способу життя", — сказала тоді Кардаш'ян.
Раніше син королеви Каміли розповів, як лікар заборонив йому худнути за допомогою Ozempic.
Натомість зірка фільму "Титанік" зізналася, скільки кілограмів скинула за допомогою відомого препарату.
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