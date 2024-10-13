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Хлої Кардаш'ян приголомшила зовнішнім виглядом після схуднення — фото

13 жовтня 2024 18:14
Марія Коробова - редактор
Марія Коробова
редактор
Хлої Кардаш'ян приголомшила результатами схуднення — фото
Хлої Кардаш'ян. Фото: instagram.com/khloekardashian
Марія Коробова - редактор
Марія Коробова
редактор

Світська левиця Хлої Кардаш'ян продемонструвала результат свого схуднення. Нові фото зірки викликали фурор серед її шанувальників.

Світлини Кардаш'ян опублікувала в своєму Instagram.

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40-річна зірка реаліті-шоу продемонструвала свої принади у корсеті із зображенням метелика. Обтисле вбрання підкреслило пишні груди, підкачані руки та тонку талію Хлої. 

Хлої Кардаш'ян приголомшила новими фото
Хлої Кардаш'ян приголомшила новими кадрами. Фото: instagram.com/khloekardashian

Образ зірки доповнили масивні золоті сережки та макіяж із яскравими стрілками.

У кадрі Кардаш'ян невимушено позувала у різних позах та з різними виразами обличчя на тлі білої стіни.

Хлої Кардаш'ян на нових світлинах
Хлої Кардаш'ян на нових світлинах. Фото: instagram.com/khloekardashian

"Мої численні настрої", — лаконічно підписала знімок зірка.

У коментарях шанувальники захопилися чудовим зовнішнім виглядом знаменитості. Фани відзначили, що після схуднення Хлої просто не впізнати.

Хлої Кардаш'ян після схуднення
Хлої Кардаш'ян після схуднення. Фото: instagram.com/khloekardashian

Секретом своєї ідеальної фігури та стрункої талії Кардаш'ян називає правильне харчування та регулярні тренування. Однак, не так давно Хлої зізналася, що якби на початку її схуднення вона могла скористатися популярним препаратом Ozempic, вона б це зробила.

"Якщо б, коли я була більшою, у них був Ozempic, я, мабуть, спробувала б його. Тому що я пробувала все, що завгодно. Я перепробувала всі модні тренди для схуднення, окрім того, що дійсно працює, і це — зміна способу життя", — сказала тоді Кардаш'ян.

Раніше син королеви Каміли розповів, як лікар заборонив йому худнути за допомогою Ozempic.

Натомість зірка фільму "Титанік" зізналася, скільки кілограмів скинула за допомогою відомого препарату.

соцмережі фото Хлої Кардашьян закордонні зірки схуднення

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