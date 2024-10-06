Кортні Кардаш'ян захейтили через декор на подвір'ї

Кортні Кардаш'ян розкритикували за "огидний" декор на Гелловін
Зірка реаліті-шоу Кортні Кардаш'ян зіткнулася з хейтом в соцмережах через свій дивний декор на Гелловін. Користувачів роздратували надувні скелети на подвір'ї зірки.
Про це пише Page Six.
Кортні Кардаш'ян здивувала святковим декором
Шанувальники зірки реаліті-шоу були шоковані, коли Кортні опублікувала фотографії свого декору на Гелловін, серед яких був знімок двох надувних скелетів у "чуттєвій" позі.
"Привіт, жовтень", — лаконічно підписала знімки Кардаш'ян.
Деякі з її підписників назвали ці скелети "огидними". Користувачі впевнені, що Кортні повинна стриманіше себе поводити, адже виховує дітей.
"Як мати чотирьох дітей, я вважаю огидним те, що ви зробили з цими надувними фігурами".
"Скелети, серйозно? Ви хоч трохи поважаєте своїх дітей?"
"Вона стала такою дивною відтоді, як зійшлася з Баркером... Коли вона була зі Скоттом, вона була більш консервативною".
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що матір сестер Кардаш'ян готується до серйозної операції Також ми розповідали, в якому образі світська левиця Кім Кардаш'ян завітала на Met Gala 2024.
Читайте Новини.LIVE!