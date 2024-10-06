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Кортні Кардаш'ян розкритикували за "огидний" декор на Гелловін

6 жовтня 2024 11:45
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Кортні Кардаш'ян захейтили через декор на подвір'ї
Зірка реаліті-шоу Кортні Кардаш'ян. Фото: instagram.com/kourtneykardash/
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Зірка реаліті-шоу Кортні Кардаш'ян зіткнулася з хейтом в соцмережах через свій дивний декор на Гелловін. Користувачів роздратували надувні скелети на подвір'ї зірки.

Про це пише Page Six.

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Шанувальники зірки реаліті-шоу були шоковані, коли Кортні опублікувала фотографії свого декору на Гелловін, серед яких був знімок двох надувних скелетів у "чуттєвій" позі.

Кортні Кардаш'ян захейтили у соцмережах
Кортні Кардаш'ян готується до Гелловіну. Фото: instagram.com/kourtneykardash/
Кортні Кардаш'ян роздратувала підписників
"Огидний" декор Кортні Кардаш'ян. Фото: instagram.com/kourtneykardash/

"Привіт, жовтень", — лаконічно підписала знімки Кардаш'ян.

Деякі з її підписників назвали ці скелети "огидними". Користувачі впевнені, що Кортні повинна стриманіше себе поводити, адже виховує дітей.

"Як мати чотирьох дітей, я вважаю огидним те, що ви зробили з цими надувними фігурами".

"Скелети, серйозно? Ви хоч трохи поважаєте своїх дітей?"

"Вона стала такою дивною відтоді, як зійшлася з Баркером... Коли вона була зі Скоттом, вона була більш консервативною".

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що матір сестер Кардаш'ян готується до серйозної операції Також ми розповідали, в якому образі світська левиця Кім Кардаш'ян завітала на Met Gala 2024.

соцмережі декорації Кортні Кардашян закордонні зірки хейт

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