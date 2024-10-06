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Кортни Кардашьян раскритиковали за "отвратительный" декор на Хэллоуин

6 октября 2024 11:45
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Кортни Кардашьян захейтили из-за декора во дворе
Звезда реалити-шоу Кортни Кардашьян. Фото: instagram.com/kourtneykardash/
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Звезда реалити-шоу Кортни Кардашьян столкнулась с хейтом в соцсетях из-за своего странного декора на Хэллоуин. Пользователей раздражают надувные скелеты во дворе звезды.

Об этом пишет Page Six.

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Поклонники звезды реалити-шоу были шокированы, когда Кортни опубликовала фотографии своего декора на Хэллоуин, среди которых был снимок двух надувных скелетов в "чувственной" позе.

Кортни Кардашьян захехтали в соцсетях
Кортни Кардашьян готовится к Хэллоуину. Фото: instagram.com/kourtneykardash/
Кортни Кардашян разозлила подписчиков
"Омерзительный" декор Кортни Кардашьян. Фото: instagram.com/kourtneykardash/

"Привет, октябрь", — лаконично подписала снимки Кардашьян.

Некоторые из ее подписчиков назвали эти скелеты "отвратительными". Пользователи уверены, что Кортни должна сдержаннее вести себя, ведь воспитывает детей.

"Как мать четырех детей, я считаю отвратительным то, что вы сделали с этими надувными фигурами".

"Скелеты, серьезно? Вы хоть немного уважаете своих детей?"

"Она стала такой странной с тех пор как сошлась с Баркером... Когда она была со Скоттом, она была более консервативной".

Напомним, ранее мы рассказывали, что мать сестер Кардашьян готовится к серьезной операции. Также мы рассказывали, в каком образе светская львица Ким Кардашьян посетила Met Gala 2024.

соцсети декорации Кортни Кардашьян зарубежные звезды хейт

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