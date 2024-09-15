Кортні Кардаш'ян презентувала власну альтернативу "Оземпіку"

Зірка реаліті-шоу Кортні Кардаш'ян. Фото: instagram.com/kourtneykardash/

Зірка реаліті-шоу Кортні Кардаш'ян випустила власні таблетки для схуднення. Дехто з користувачів мережі вже порівнює препарат із "Оземпіком" для діабетиків.

Про це пише Page Six.

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Пігулки від Кортні Кардаш'ян

В офіційному пресрелізі зазначається, що багато людей у світі шукають пігулки для схуднення "без побічних ефектів". Саме це і надихнуло Кардаш'ян на розробку рослинної добавки.

"Проривна інновація у сфері метаболізму, розроблена для природного підвищення вироблення GLP-1 у вашому організмі, зниження апетиту та сприяння здоровому схудненню", — йдеться в описі препарату.

Агоністи пептиду-1 (GLP-1) є частиною класу ліків, що використовуються для "лікування цукрового діабету 2 типу (ЦД2) та ожиріння". Їх основною функцією є зниження рівня глюкози в сироватці крові і прискорення метаболізму. Найпопулярніший препарат для схуднення у Голлівуді є препарат Оземпік — також агоніст GLP-1.

Пігулки Кортні Кардаш'ян. Фото: instagram.com/kourtneykardash/

Зірка зазначила, що Lemme GLP-1 Daily — це рослинна альтернатива GLP-1, яка включає три екстракти: екстракт плодів лимона Eriomin, екстракт шафрану та екстракт плодів червоного апельсина.

Нагадаємо, реперка Alyona Alyona різко висловилась про зірок, які приймають Оземпік для схуднення. Також Шерон Озборн зізналась, що вживала препарат для діабетиків.