Кортни Кардашьян презентовала собственную альтернативу "Оземпику"

Звезда реалити-шоу Кортни Кардашьян. Фото: instagram.com/kourtneykardash/

Звезда реалити-шоу Кортни Кардашьян выпустила собственные таблетки для похудения. Некоторые из пользователей сети уже сравнивают препарат с "Оземпиком" для диабетиков.

Об этом пишет Page Six.

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В официальном пресс-релизе отмечается, что многие люди в мире ищут таблетки для похудения "без побочных эффектов". Именно это и вдохновило Кардашьян на разработку растительной добавки.

"Прорывная инновация в сфере метаболизма, разработанная для естественного повышения выработки GLP-1 в вашем организме, снижения аппетита, способствует здоровому похудению", — говорится в описании препарата.

Агонисты пептида-1 (GLP-1) являются частью класса лекарств, используемых для лечения сахарного диабета 2 типа (СД2) и ожирения. Их основной функцией является понижение уровня глюкозы в сыворотке крови и ускорение метаболизма. Самый популярный препарат для похудения в Голливуде препарат Оземпик — также агонист GLP-1.

Таблетки Кортни Кардашьян. Фото: instagram.com/kourtneykardash/

Звезда отметила, что Lemme GLP-1 Daily — это растительная альтернатива GLP-1, которая включает три экстракта: экстракт плодов лимона Eriomin, экстракт шафрана и экстракт плодов красного апельсина.

Напомним, репер Alyona Alyona резко высказалась о звездах, которые принимают Оземпик для похудения. Также Шэрон Озборн призналась, что употребляла препарат для диабетиков.