Хлои Кардашьян ошеломила результатами похудения.

Хлои Кардашьян. Фото: instagram.com/khloekardashian

Светская львица Хлои Кардашьян продемонстрировала результат своего похудения. Новые фото звезды произвели фурор среди ее поклонников.

Фотография Кардашян опубликовала в своем Instagram.

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40-летняя звезда реалити-шоу продемонстрировала свои прелести в корсете с изображением бабочки. Облегающий наряд подчеркнул пышную грудь, подкаченные руки и тонкую талию Хлои.

Хлои Кардашьян ошеломила новыми кадрами. Фото: instagram.com/khloekardashian

Образ звезды дополнили массивные золотые серьги и макияж с яркими стрелками.

В кадре Кардашьян непринужденно позировала в разных позах и с разными выражениями лица на фоне белой стены.

Хлои Кардашьян на новых фотографиях. Фото: instagram.com/khloekardashian

"Мои многочисленные настроения", — лаконично подписала снимок звезда.

В комментариях поклонники восхитились великолепным внешним видом знаменитости. Фаны отметили, что после похудения Хлои просто не узнать.

Хлои Кардашьян после похудения. Фото: instagram.com/khloekardashian

Секретом своей идеальной фигуры и стройной талии Кардашьян называет правильное питание и регулярные тренировки. Однако, недавно Хлои призналась, что если бы в начале ее похудения она могла воспользоваться популярным препаратом Ozempic, она бы это сделала.

"Если бы, когда я была больше, у них был Ozempic, я, пожалуй, попробовала бы его. Потому что я пробовала все, что угодно. Я перепробовала все модные тренды для похудения, кроме того, что действительно работает, и это — изменение образа жизни", — сказала тогда Кардашьян.

Ранее сын королевы Камилы рассказал, как врач запретил ему худеть с помощью Ozempic.

А звезда фильма "Титаник" призналась, сколько килограммов сбросила с помощью известного препарата.