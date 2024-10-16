Саша Бо здивувала новим татуюванням на всю спину - фото

Блогерка Саша Бо. Фото: instagram.com/sashaabo

Популярна блогерка Саша Бо здивувала підписників несподіваним рішенням. Зірка соцмереж зробила на спині величезне татуювання.

Світлиною із тату Саша поділилася в Instagram.

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Багатодітна мама наважилася здійснити одне зі своїх несподіваних бажань та зробила татуювання на всю спину. 29-річна блогерка обрала символічне зображення фенікса у польоті.

Саша Бо. Фото: instagram.com/sashaabo

Новим яскравим татуюванням Олександра похизувалася у спідньому, сидячі спиною до камери на ліжку. Світлину Бо залишила без підпису, лише додала емоджи у вигляді пташки та вогню.

Щоб зробити такий малюнок, Саша провела у салоні понад 16 годин. Але у коментарях вона розповіла фанам, що це лише проміжний результат і попереду на неї ще чекає корекція.

"Тату готове на 70 відсотків. Далі більше", — відповіла Саша.

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