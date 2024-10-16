Саша Бо здивувала новим татуюванням на всю спину - фото

Набивали понад 16 годин — відома блогерка приголомшила татуюванням на всю спину
Популярна блогерка Саша Бо здивувала підписників несподіваним рішенням. Зірка соцмереж зробила на спині величезне татуювання.
Світлиною із тату Саша поділилася в Instagram.
Саша Бо показала татуювання на всю спину
Багатодітна мама наважилася здійснити одне зі своїх несподіваних бажань та зробила татуювання на всю спину. 29-річна блогерка обрала символічне зображення фенікса у польоті.
Новим яскравим татуюванням Олександра похизувалася у спідньому, сидячі спиною до камери на ліжку. Світлину Бо залишила без підпису, лише додала емоджи у вигляді пташки та вогню.
Щоб зробити такий малюнок, Саша провела у салоні понад 16 годин. Але у коментарях вона розповіла фанам, що це лише проміжний результат і попереду на неї ще чекає корекція.
"Тату готове на 70 відсотків. Далі більше", — відповіла Саша.
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