Блогерці Аліні Шаманській порізали шини — відео

Українська блогерка Аліна Шаманська. Фото: instagram.com/shamankaa/

Українська блогерка Аліна Шаманська поскаржилася на недоброзичливців. Невідомі порізали дівчині шини на авто.

Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram.

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Шаманська поділилася кадрами із СТО, на якому майстри на камеру розповідають, що шини її авто хтось порізав. Фахівці додали, що, ймовірно, їх пошкодили викруткою чи ножем.

Зірка перебуває у стані шоку від почутої інформації та не хоче вірити у те, що її переслідують вороги. Вона звернулася до поліції.

"Хочеться вірити, що це якась випадковість. А не те, в чому мене запевняють майстри. Заяву зафіксовано поліцією та слідчою групою", — підписала відео журналістка.

Нагадаємо, у будинку Шаманської сталася стрілянина. А також блогерку "змішали з брудом" через колишнього чоловіка.