Блогерці Аліні Шаманській порізали шини — відео

Невідомі порізали шини популярної української блогерки — деталі
Українська блогерка Аліна Шаманська поскаржилася на недоброзичливців. Невідомі порізали дівчині шини на авто.
Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram.
Аліна Шаманська про інцидент, пов'язаний з авто
Шаманська поділилася кадрами із СТО, на якому майстри на камеру розповідають, що шини її авто хтось порізав. Фахівці додали, що, ймовірно, їх пошкодили викруткою чи ножем.
Зірка перебуває у стані шоку від почутої інформації та не хоче вірити у те, що її переслідують вороги. Вона звернулася до поліції.
"Хочеться вірити, що це якась випадковість. А не те, в чому мене запевняють майстри. Заяву зафіксовано поліцією та слідчою групою", — підписала відео журналістка.
Нагадаємо, у будинку Шаманської сталася стрілянина. А також блогерку "змішали з брудом" через колишнього чоловіка.
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