Шаманська зіштовхнулась із хейтом у соцмережах

Українська блогерка Аліна Шаманська. Фото: instagram.com/shamankaa/

Відома українська блогерка та колишня дружина скандального актора Студії "Квартал 95" Руслана Ханумака Аліна Шаманська знову зіштовхнулася із хейтом через те, що він незаконно виїхав у США. Зірка прокоментувала образливі коментарі у соцмережах.

Блогер відповіла у Stories на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також:

Шаманська про Руслана Ханумака

Блогерка заступилася за інфлюенсера Ніколаса Карму. Під час його візиту до Полтави, представник ТЦК погрожував йому пістолетом. Аліну обурило те, що представники ТЦК звинуватили в інциденті самого Карму.

"Вчора Ніколасу Карма перехожі погрожували йому та оператору пістолетами, а пізніше заявили, що то був муляж, а не пістолет і звинувачують тепер Ніколаса! Шок", — написала Шаманська.

Шаманська заступилася за Ніколаса Карму. Фото: instagram.com/shamankaa/

Шаманська прокоментувала відео Карми та написала фразу: "Шок". Частина підписників блогера не тільки не підтримали її слова, а й нагадали про її колишнього чоловіка, актора "Квартал 95" Руслана Ханумака, який незаконно виїхав у США. Шаманську такожм звинуватили у зверхній поведінці.

Хейтери принизили Шаманську. Фото: instagram.com/shamankaa/

Нагадаємо, у будинку Шаманської сталася стрілянина. А також інфлюенсер відкрила власну рекламну агенцію на тлі скандалу з її колишнім чоловіком Русланом Ханумаком, який втік до США.