Шаманська зіштовхнулась із хейтом у соцмережах

Шаманську "змішали з брудом" через колишнього чоловіка — блогерка відповіла
Відома українська блогерка та колишня дружина скандального актора Студії "Квартал 95" Руслана Ханумака Аліна Шаманська знову зіштовхнулася із хейтом через те, що він незаконно виїхав у США. Зірка прокоментувала образливі коментарі у соцмережах.
Блогер відповіла у Stories на своїй сторінці в Instagram.
Шаманська про Руслана Ханумака
Блогерка заступилася за інфлюенсера Ніколаса Карму. Під час його візиту до Полтави, представник ТЦК погрожував йому пістолетом. Аліну обурило те, що представники ТЦК звинуватили в інциденті самого Карму.
"Вчора Ніколасу Карма перехожі погрожували йому та оператору пістолетами, а пізніше заявили, що то був муляж, а не пістолет і звинувачують тепер Ніколаса! Шок", — написала Шаманська.
Шаманська прокоментувала відео Карми та написала фразу: "Шок". Частина підписників блогера не тільки не підтримали її слова, а й нагадали про її колишнього чоловіка, актора "Квартал 95" Руслана Ханумака, який незаконно виїхав у США. Шаманську такожм звинуватили у зверхній поведінці.
Нагадаємо, у будинку Шаманської сталася стрілянина. А також інфлюенсер відкрила власну рекламну агенцію на тлі скандалу з її колишнім чоловіком Русланом Ханумаком, який втік до США.
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