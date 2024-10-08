Шаманская столкнулась с хейтом в соцсетях

Украинский блогер Алина Шаманская. Фото: instagram.com/shamanka

Известный украинский блогер и бывшая жена скандального актера Студии "Квартал 95" Руслана Ханумака Алина Шаманская снова столкнулась с хейтом из-за того, что он незаконно уехал в США. Звезда прокомментировала оскорбительные комментарии в соцсетях.

Блогер ответила в Stories на своей странице в Instagram.

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Блогерша вступилась за инфлюэнсера Николаса Карму. Во время его визита в Полтаву представитель ТЦК угрожал ему пистолетом. Алину возмутило, что представители ТЦК обвинили в инциденте самого Карму.

"Вчера Николасу Карма прохожие угрожали ему и оператору пистолетами, а позже заявили, что это был муляж, а не пистолет и теперь обвиняют Николаса! Шок", — написала Шаманская.

Шаманская вступилась при Николасе Карме. Фото: instagram.com/shamankaa/

Шаманская прокомментировала видео Кармы и написала фразу "Шок". Часть подписчиков блогера не только не поддержали ее слова, но и напомнили о ее бывшем муже, актере "Квартал 95" Руслане Ханумаке, который незаконно уехал в США. Шаманскую также обвинили в пренебрежительном поведении.

Хейтеры унизили Шаманскую. Фото: instagram.com/shamankaa/

Напомним, в доме Шаманской произошла стрельба. А также инфлюэнсер открыла собственное рекламное агентство на фоне скандала с его бежавшим в США бывшим мужем Русланом Ханумаком.