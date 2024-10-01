Шаманська висловилася про виїзд Ханумака в США

Колишня Ханумака прокоментувала вчинок свого чоловіка, який втік до США
Відома українська блогерка та колишня дружина скандального актора Студії "Квартал 95" Руслана Ханумака Аліна Шаманська висловилася щодо його переїзду до США у розпал війни. Дівчина зізналась, що в них непрості стосунки.
Про це вона розповіла в коментарі "Люкс ФМ".
Шаманська про Ханумака
Шаманська вперше розповіла про те, чи обговорювала із колишнім чоловіком Русланом Ханумаком його виїзд до США. Блогерка сумнівається в тому, що її колишній чоловік назавжди переїхав до США, та відкрито зізналася, що в них нині непрості стосунки.
"Я не знаю, чи достовірна інформація про те, що він прямо іммігрував до США. Я такого формулювання не чула з його вуст. Поїздку його ми не обговорювали. Ми з ним не в дуже хороших стосунках, як особистих, так і, на жаль, батьківських. Спільну мову мені з ним знайти важко", — зізналась Шаманська.
Нагадаємо, на початку липня Ханумак неочікувано під час війни виїхав з України до США. Сам артист пояснив такий крок тим, що дуже сумує за сином. Спочатку зірка Студії "Квартал 95" стверджував, що в нього відстрочка через астму. Втім, після того як багато користувачів соцмереж завили, що його хвороба не є приводом для виїзду за кордон, він видалив публікацію.
Нагадаємо, у будинку Шаманської сталася стрілянина. А також інфлюенсер відкрила власну рекламну агенцію на тлі скандалу з її колишнім чоловіком Русланом Ханумаком, який втік до США.
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