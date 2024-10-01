Шаманська висловилася про виїзд Ханумака в США

Українська блогерка Аліна Шаманська на інтерв'ю. Фото: instagram.com/shamankaa/

Відома українська блогерка та колишня дружина скандального актора Студії "Квартал 95" Руслана Ханумака Аліна Шаманська висловилася щодо його переїзду до США у розпал війни. Дівчина зізналась, що в них непрості стосунки.

Про це вона розповіла в коментарі "Люкс ФМ".

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Шаманська вперше розповіла про те, чи обговорювала із колишнім чоловіком Русланом Ханумаком його виїзд до США. Блогерка сумнівається в тому, що її колишній чоловік назавжди переїхав до США, та відкрито зізналася, що в них нині непрості стосунки.

"Я не знаю, чи достовірна інформація про те, що він прямо іммігрував до США. Я такого формулювання не чула з його вуст. Поїздку його ми не обговорювали. Ми з ним не в дуже хороших стосунках, як особистих, так і, на жаль, батьківських. Спільну мову мені з ним знайти важко", — зізналась Шаманська.

Нагадаємо, на початку липня Ханумак неочікувано під час війни виїхав з України до США. Сам артист пояснив такий крок тим, що дуже сумує за сином. Спочатку зірка Студії "Квартал 95" стверджував, що в нього відстрочка через астму. Втім, після того як багато користувачів соцмереж завили, що його хвороба не є приводом для виїзду за кордон, він видалив публікацію.

Нагадаємо, у будинку Шаманської сталася стрілянина. А також інфлюенсер відкрила власну рекламну агенцію на тлі скандалу з її колишнім чоловіком Русланом Ханумаком, який втік до США.