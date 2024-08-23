У Аліни Шаманської був роман з Вадимом Олійником — відверте зізнання блогерки

Українська блогерка Аліна Шаманська на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Українська блогерка і ведуча, колишня дружина сценариста студії "Квартал 95", актора Руслана Ханумака, Аліна Шаманська дала відверте інтерв’ю. У ньому дівчина вперше зізналася, з яким відомим співаком у неї були колись романтичні стосунки.

Інтерв’ю з Аліною Шаманською оприлюднили на каналі "ТСН" в YouTube.

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Вперше за все своє життя українська блогерка розповіла про те, що в неї були стосунки з відомим артистом. Виявляється, її коханим був учасник гурту "ДіО.фільми", співак Вадим Олійник, який тоді був на самому піку популярності. Аліна розповіла, як почалися їхні стосунки.

"Я брала у нього інтерв’ю, я знімала етер про домашніх улюбленців зірок. У Вадима був песик, я приїхала до нього на зйомку, я ще була до пластики. Після зйомки він попросив у мене номер телефону, одразу ввечері він мені написав і запросив мене на побачення. Ми ходили в кіно, піцерію. Якби у мене спитали: "Найкращий поцілунок у твоєму житті?" Це був Вадим Олійник", — чесно зізналася Аліна Шаманська.

Інтерв'ю з Аліною Шаманською. Фото: скриншот з YouTube

Однак, стосунки між Аліною і Вадимом так і не склалися з однієї неочікуваної причини. За словами блогерки, вона так і не змогла зайти додому до свого коханого через те, що в неї була кісточка на нозі, якої вона дуже соромилася.

"Я була готова до близькості, але я цього не робила, тому що у мене була кісточка на нозі. Я так соромилася цієї кісточки, що я не зайшла додому до хлопця, в якого я була закохана, бо мені було соромно", — пояснила також блогерка.

Шлюб Аліни Шаманської і Руслана Ханумака

Аліна Шаманська вперше познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком Русланом Ханумаком ще у 2016 році. Наступного року закохані вирішили одружитися і народити сина Артура. На початку війни їхня сім’я вирушила за кордон, але згодом Руслан повернувся, залишивши дружину із сином у США.

Аліна Шаманська з Русланом Ханумаком та їхнім сином. Фото: Instagram Руслана Ханумака

Пізніше актора помітили у компанії блогерки Анни Алхім, яка оприлюднила спільне фото з ним. Після цього у 2023 році пара вирішила гучно розлучитися.

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