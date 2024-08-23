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Шаманська була закохана у відомого співака — хто полонив її серце до Ханумака

23 серпня 2024 12:30
Галина Войтенко - Редактор
У Аліни Шаманської був роман з Вадимом Олійником — відверте зізнання блогерки
Українська блогерка Аліна Шаманська на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube
Галина Войтенко - Редактор

Українська блогерка і ведуча, колишня дружина сценариста студії "Квартал 95", актора Руслана Ханумака, Аліна Шаманська дала відверте інтерв’ю. У ньому дівчина вперше зізналася, з яким відомим співаком у неї були колись романтичні стосунки.

Інтерв’ю з Аліною Шаманською оприлюднили на каналі "ТСН" в YouTube.

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Аліна Шаманська про роман з відомим артистом

Вперше за все своє життя українська блогерка розповіла про те, що в неї були стосунки з відомим артистом. Виявляється, її коханим був учасник гурту "ДіО.фільми", співак Вадим Олійник, який тоді був на самому піку популярності. Аліна розповіла, як почалися їхні стосунки.

"Я брала у нього інтерв’ю, я знімала етер про домашніх улюбленців зірок. У Вадима був песик, я приїхала до нього на зйомку, я ще була до пластики. Після зйомки він попросив у мене номер телефону, одразу ввечері він мені написав і запросив мене на побачення. Ми ходили в кіно, піцерію. Якби у мене спитали: "Найкращий поцілунок у твоєму житті?" Це був Вадим Олійник", — чесно зізналася Аліна Шаманська.

Интервью с Алиной Шаманской
Інтерв'ю з Аліною Шаманською. Фото: скриншот з YouTube

Однак, стосунки між Аліною і Вадимом так і не склалися з однієї неочікуваної причини. За словами блогерки, вона так і не змогла зайти додому до свого коханого через те, що в неї була кісточка на нозі, якої вона дуже соромилася. 

"Я була готова до близькості, але я цього не робила, тому що у мене була кісточка на нозі. Я так соромилася цієї кісточки, що я не зайшла додому до хлопця, в якого я була закохана, бо мені було соромно", — пояснила також блогерка.

Шлюб Аліни Шаманської і Руслана Ханумака

Аліна Шаманська вперше познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком Русланом Ханумаком ще у 2016 році. Наступного року закохані вирішили одружитися і народити сина Артура. На початку війни їхня сім’я вирушила за кордон, але згодом Руслан повернувся, залишивши дружину із сином у США.

Алина Шаманская с Русланом Ханумаком и их сыном
Аліна Шаманська з Русланом Ханумаком та їхнім сином. Фото: Instagram Руслана Ханумака

Пізніше актора помітили у компанії блогерки Анни Алхім, яка оприлюднила спільне фото з ним. Після цього у 2023 році пара вирішила гучно розлучитися. 

Нагадаємо, ми писали про те, що блогерка Аліна Шаманська раптово підтримала художницю Соню Морозюк. 

Раніше ми розповідали про те, що ведуча Аліна Шаманська відкрила власне піар-агентство в Україні. 

Також ми повідомляли про те, що ексдружина Руслана Ханумака Аліна Шаманська розповіла, скільки коштує консультація у Дмитра Карпачова.

шоу-бізнес Вадим Олійник Аліна Шаманська Руслан Ханумак

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Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті - 80x80

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті

12:57 Справа Харківобленерго — НАБУ вручила підозру ще двом фігурантам оборудки

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