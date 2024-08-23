У Алины Шаманской был роман с Вадимом Олейником — откровенное признание блогера

Украинский блогер Алина Шаманская на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Украинский блогер и ведущая, бывшая жена сценариста студии "Квартал 95", актера Руслана Ханумака, Алина Шаманская дала откровенное интервью. В нем девушка впервые призналась, с каким известным певцом у нее были когда-то романтические отношения.

Интервью с Алиной Шаманской обнародовали на канале "ТСН" в YouTube.

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Впервые за всю свою жизнь украинский блогер рассказала о том, что у нее были отношения с известным артистом. Оказывается, ее возлюбленным был участник группы "ДиО.фильмы", певец Вадим Олейник, который тогда был на самом пике популярности. Алина рассказала, как начались их отношения.

"Я брала у него интервью, я снимала эфир о домашних любимцах звезд. У Вадима была собачка, я приехала к нему на съемку, я еще была до пластики. После съемки он попросил у меня номер телефона, сразу вечером он мне написал и пригласил меня на свидание. Мы ходили в кино, пиццерию. Если бы у меня спросили: "Самый лучший поцелуй в твоей жизни?" Это был Вадим Олейник", — честно призналась Алина Шаманская.

Интервью с Алиной Шаманской. Фото: скриншот с YouTube

Однако, отношения между Алиной и Вадимом так и не сложились по одной неожиданной причине. По словам блогера, она так и не смогла зайти домой к своему любимому из-за того, что у нее была косточка на ноге, которой она очень стеснялась.

"Я была готова к близости, но я этого не делала, потому что у меня была косточка на ноге. Я так стеснялась этой косточки, что я не зашла домой к парню, в которого я была влюблена, потому что мне было стыдно", — объяснила также блогер.

Брак Алины Шаманской и Руслана Ханумака

Алина Шаманская впервые познакомилась со своим будущим мужем Русланом Ханумаком еще в 2016 году. В следующем году влюбленные решили жениться и родить сына Артура. В начале войны их семья отправилась за границу, но впоследствии Руслан вернулся, оставив жену с сыном в США.

Алина Шаманская с Русланом Ханумаком и их сыном. Фото: Instagram Руслана Ханумака

Позже актера заметили в компании блогера Анны Алхим, которая обнародовала совместное фото с ним. После этого в 2023 году пара решила громко развестись.

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