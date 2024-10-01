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Бывшая Ханумака прокомментировала поступок своего мужа, который сбежал в США

1 октября 2024 17:00
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Шаманская высказалась о выезде Ханумака в США
Украинский блогер Алина Шаманская на интервью. Фото: instagram.com/shamankaa/
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Известная украинский блогер и бывшая жена скандального актера Студии "Квартал 95" Руслана Ханумака Алина Шаманская высказалась о его переезде в США в разгар войны. Девушка призналась, что у них непростые отношения.

Об этом она рассказала в комментарии "Люкс ФМ".

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Шаманская впервые рассказала о том, обсуждала ли с бывшим мужем Русланом Ханумаком его выезд в США. Блогерша сомневается в том, что ее бывший муж навсегда переехал в США и откровенно призналась, что у них сейчас непростые отношения.

"Я не знаю, достоверна ли информация о том, что он прямо иммигрировал в США. Я такой формулировки не слышала из его уст. Поездку его мы не обсуждали. Мы с ним не в очень хороших отношениях, как личных, так и к сожалению, родительских. Общий язык мне с ним найти трудно", — призналась Шаманская.

Напомним, в начале июля Ханумак неожиданно во время войны уехал из Украины в США. Сам артист объяснил такой шаг тем, что очень скучает по сыну. Первоначально звезда Студии "Квартал 95" утверждал, что у него отсрочка из-за астмы. Впрочем, после того, как многие пользователи соцсетей заявили, что его болезнь не является поводом для выезда за границу, он удалил публикацию.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ruslan Hanumak (@hanumak)

Напомним, в доме Шаманской произошла стрельба. А также инфлюэнсер открыла собственное рекламное агентство на фоне скандала с ее сбежавшим в США бывшим мужем Русланом Ханумаком.

скандал Квартал 95 украинские звезды Алина Шаманская Руслан Ханумак

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