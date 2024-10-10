Блогерцы Алине Шаманской порезали шины

Украинский блогер Алина Шаманская. Фото: instagram.com/shamankaa/

Украинский блогер Алина Шаманская пожаловалась на недоброжелателей. Неизвестные порезали девушке шины на авто.

Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

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Шаманская поделилась кадрами из СТО, на котором мастера на камеру рассказывают, что шины ее авто кто-то порезал. Специалисты добавили, что, вероятно, их повредили отверткой или ножом.

Звезда находится в шоке от услышанной информации и не хочет верить в то, что ее преследуют враги. Она обратилась в полицию.

"Хочется верить, что это какая-нибудь случайность. А не то, в чем меня уверяют мастера. Заявление зафиксировано полицией и следственной группой", — подписала видео журналистка.

Напомним, в доме Шаманской произошла стрельба. А также блогера "смешали с грязью" из-за бывшего мужа.