Саша Бо удивила новой татуировкой на всю спину.

Блогер Саша Бо. Фото: instagram.com/sashaabo

Популярная блогер Саша Бо удивила подписчиков неожиданным решением. Звезда соцсетей сделала на спине огромную татуировку.

Фотографией из тату Саша поделилась в Instagram.

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Многодетная мама отважилась осуществить одно из своих неожиданных желаний и сделала татуировку на всю спину. 29-летняя блогер выбрала символическое изображение феникса в полете.

Саша Бо. Фото: instagram.com/sashaabo

Новой яркой татуировкой Александра похвасталась в нижнем, сидя спиной к камере на кровати. Фотографию Бо оставила без подписи, только добавила эмоджи в виде птички и огня.

Чтобы сделать такой рисунок, Саша провела в салоне более 16 часов. Но в комментариях она рассказала фанам, что это лишь промежуточный результат и впереди ее еще предстоит коррекция.

"Тату готово на 70 процентов. Дальше больше", — ответила Саша.

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